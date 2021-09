El arquero de Talleres, Guido Herrera, protagonizó una conferencia de prensa y expresó los sueños que tiene con el elenco que conduce Alexander Medina, que está puntero en la Liga Profesional.

"Hemos ido madurando a lo largo de los partidos. En los últimos torneos peleamos hasta el final y esas cosas te van marcando. Es muy difícil tener momentos positivos todo el tiempo”, analizó el guardavallas oriundo de Río Cuarto.

Sobre este presente, Herrera sostuvo: “Tomamos con mesura las cosas, falta mucho todavía. El cuerpo técnico nos baja línea para que disfrutemos. No es una presión... No tenemos que tomarlo como una presión ni mirar la tabla constantemente. Es lindo estar arriba y para eso se entrena pero no tenemos que estar pendientes".

"Me tocó ser campeón del Nacional B y fue hermoso. Siempre sueño y me pongo como objetivo conseguir algo con Talleres ", agregó el arquero.