Carrió tras la renuncia de ministros: "Le recomiendo al Presidente que resista"

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro; el de Justicia, Martín Soria; el de Cultura, Tristan Bauer; el de Desarrollo Territorial, Jorge Ferraresi; el de Ambiente, Juan Cabandié; el de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza; la titular del PAMI, Luana Volnovich; la del INADI, Victoria Donda; y la de Anses, Fernanda Raverta pusieron sus renuncia a disposición del Presidente luego de un inicio de semana cargada de rumores y reclamos cruzados dentro del Gobierno nacional.

Luego de que se diera a conocer esta noticia, la ex diputada Elisa Carrió remarcó en diálogo con Radio Mitre: "Se están queriendo correr de una derrota que es claramente de la Vicepresidenta (Cristina Fernández) y de La Cámpora. Le recomendaría al Presidente que resista y se aferre a las instituciones de la República. La oposición debe mantener la institucionalidad desde el Parlamento".

También apuntó contra Cristina Fernández y sostuvo: “Un vicepresidente no puede ser el jefe de la oposición de su propio presidente. Ya comienza mal esta historia porque el presidente es elegido por la ex presidenta. Por lo cual el sistema presidencialista ya no funciona. Cuándo una persona pone otra por encima de ella, sabe el poder que tiene”.

“El intento de vaciar al Presidente por parte de un Vicepresidente es algo que los franceses llaman 'coupe de etat', golpe de Estado, ya lo hicieron varios. Tenemos la experiencia de Chacho Alvarez y de Illia-Perette”, completó la ex diputada.

