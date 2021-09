Ventaja de Juntos por el Cambio en los principales distritos del país

Con el 79,54% de las mesas escrutadas a nivel nacional de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), Juntos por el Cambio se asoma como el gran ganador.

Hasta ahora, la fuerza que comanda el Gobierno nacional perdió en 17 distritos incluidos Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Fe y, a esta hora, también en la provincia de Buenos Aires. Además, cayó también en las cuatro provincias patagónicas, incluida Santa Cruz.

CABA y provincia de Buenos Aires

Juntos por el Cambio, con María Eugenia Vidal como la candidata más votada en la puja interna de la oposición, se impuso este domingo en las PASO de la ciudad de Buenos Aires por sobre la lista del Frente de Todos que encabezó Leandro Santoro, mientras Javier Milei, de Libertad Avanza, se ubicó en el tercer lugar.

Pasadas las 22, Vidal salió a hablar desde el búnker de JXC en Costa Salguero, donde estuvo acompañada por el ex presidente Mauricio Macri; Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, y sus adversarios en la interna.



En tanto, escrutadas el 97,26% de mesas escrutadas, la alianza de Juntos por el Cambio (JxC) obtenía el 48,23% de los votos -sumando las tres listas que fueron a la interna-; mientras que el Frente de Todos (FDT) alcanzaba un 24,62% de los sufragios y Libertad Avanza un 13,66%. Detrás, quedó el Frente de Izquierda y de los Trabajadores con el 6,22% y Autodeterminación y Libertad con 2,65%

"Gracias por darnos esta nueva oportunidad que sabemos que es una tarea y una obligación", aseguró la ex gobernadora desde el escenario y dijo que "esta noche se siente un ´basta´ atronador en las urnas"

"Sabemos que esta no es una elección definitiva, pero hoy dimos el primer paso, empezamos a recuperar algo que creíamos que habíamos perdido", sostuvo y llamó "a no quedarse al costado del camino" a los que no fueron a votar en las PASO.

Por su parte, Milei, desde el comando de campaña en Balvanera, manifestó que "los números" de la elección "muestran el hartazgo de esta casta política que nos empobrece" y remarcó que "sino hacemos un cambio de 180 grados, en 50 años vamos a ser la villa miseria mas grande del mundo".

En la provincia de Buenos Aires, Juntos por el Cambio se impuso frente a Victoria Tolosa Paz. La alianza Juntos por el Cambio se imponía por cinco puntos en el territorio bonaerense con la sumatoria de los votos recibidos por Diego Santilli y Facundo Manes, los dos precandidatos que compitieron en la interna, quienes obtuvieron el 38,28 por ciento de los votos. En tanto, el Frente de Todos alcanzaba el 33,47 por ciento, escrutadas provisoriamente el 84,20 por ciento de las mesas.

La precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, aseguró que desde el Frente de Todos escucharon "el mensaje de las urnas" y aseveró que van a "trabajar para revertir los resultados" de las PASO que se realizaron en todo el país.

"Escuchamos el mensaje de las urnas. Compartimos lo que dijo el presidente (Alberto Fernández). Las PASO son una gran encuesta a nivel nacional. El pueblo de la Argentina toda fue a votar, rescatamos la participación", dijo Tolosa Paz en declaraciones a C5N, tras conocerse que la alianza Juntos se imponía por cinco puntos en el territorio bonaerense.

Resto del país

El Frente de Todos (FDT), en tanto, ganó en Catamarca, Formosa, La Rioja, San Juan y Tucumán. Además en Santiago del Estero y San Luis ganaron fuerzas aliadas.

En Santa Cruz, Cambia Santa Cruz derrotó al Frente de Todos por casi 12 puntos (38,44 a 26,49). En Tierra del Fuego Juntos por el Cambio ganó con 36,47% contra 32,93% del Frente de Todos (con el 97,74% de las mesas escrutadas).

En Chubut Juntos por el Cambio sacó 40,11% contra 26,10% del Frente de Todos (83,55% de las mesas escrutadas).

En Chaco se impone Chaco Cambia + Juntos por el Cambio con el 44,27% de los votos frente al 35,48% del oficialismo (con el 92,45% de las mesas escrutadas)

En Santa Fe, con el 64,59% de los votos escrutados, vence Juntos por el Cambio con el 41,38% de los sufragios frente al 29,16% del oficialismo.

En Corrientes, con el 99,09% de los votos escrutados, Eco + Vamos Corrientes se impone con el 59,01% de los votos, frente al 34,14% del FDT.

En Entre Ríos, con el 98,24% de los votos escrutados, se impuso Juntos por Entre Ríos con el 51,80% frente al 29,46% del FDT.

En Misiones, con el 96,88% de los sufragios escrutados, el Frente Juntos por el Cambio logra el 40,17% de los votos frente al 32,73% del Frente Renovador de la Concordia y 17,72% del FDT.

En Neuquén, con el 89,05% de los votos escrutados, el Movimiento Popular Neuquino (MPN) logra el 35,12% de los votos, frente al 18,58% de Cambia Neuquén y 15,63% del FDT.

Con el 75,61 por ciento de los votos escrutados, Cambia Mendoza se imponía con más del 43%.