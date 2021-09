Gustavo Santos: “Los cordobeses quieren trabajo, no planes”

El ex ministro de Turismo aseguró que “el espíritu cordobés se basa en el esfuerzo y el mérito, en levantarse temprano para empujar la rueda con sacrificio”.

El pre candidato a diputado Gustavo Santos, aseguró que “los cordobeses quieren trabajo, no planes. Todos nuestros proyectos están orientados a generar reglas claras, previsibilidad para incentivar la inversión y no a espantarla como hace sistemáticamente el krichnerismo. El cordobés no quiere que le regalen nada”, sostuvo.

Palabra seguida, el ex ministro de Turismo resaltó: “La gente no puede vivir con esta presión impositiva. Entre los creados y aumentados 18 impuestos se le generaron a los argentinos que producimos. Antes de levantar la persiana el Estado ya te metió las manos en los bolsillos. Una Argentina así es inviable ya que se le hace muy difícil trabajar y sostener el empleo a todo el abanico productivo”.

Y recalcó que “el espíritu cordobés se basa en el esfuerzo y el mérito, en levantarse temprano para empujar la rueda con sacrificio. Somos el motor que enciende al país”.

Por último, Santos agregó que “la pedimos a gente que vaya a votar por su futuro. Cuando uno no vota la decisión la toman otros por uno. No podemos darnos el lujo de entregarle a ellos el futuro de nuestros hijos. El enojo y la bronca debe transformarse en esperanza. No puede dar lo mismo participar que quedarse en su casa”, concluyó.