Confiados, Juez y De Loredo llaman a la militancia a “custodiar cada urna”

Los integrantes de la lista Cambiando Juntos se reunieron con los encargados de escuela de Capital en el Teatro Griego del Parque Sarmiento. Estuvieron presentes los precandidatos a diputados Oscar Agost Carreño, Laura Rodríguez Machado y Rodrigo De Loredo como así también los pre candidatos a senadores, Carmen Álvarez y Luis Juez.

Fue un encuentro de trabajo y capacitación en el que se impartieron las directivas a todos los encargados de escuelas y presidentes de mesa para las próximas elecciones PASO del 12 de septiembre. Las gradas estuvieron ocupadas por los fiscalizadores de Capital y mientras que los del interior participaron vía streaming.

En el Distrito Córdoba hay 1456 establecimientos educativos y 8874 mesas para 2.984.631 electores habilitados para sufragar.

A su turno, Luis Juez fue tajante: “Que quede bien en claro. Córdoba, la provincia y todos los cordobeses necesitan que ganemos esta interna. Porque a partir del 12 de Setiembre, vamos a convertir a Córdoba en el foco de la resistencia y lucha contra el kirchnerismo y la corrupción en este país. No hay una fórmula más fuerte que la nuestra para parársele al poder y para que ello suceda necesitamos que cada uno de ustedes custodie cada urna, cuente cada voto y controle cada planilla como si fuera el tesoro más preciado. En la tarea de ustedes descansará una parte fundamental de nuestra victoria”.

Momentos antes Rodrigo De Loredo dirigió su mensaje a la militancia reunida aprovechando el escenario soleado de la tarde y metaforizando al respecto. “Yo, humildemente, me puedo referir a Grecia desde las ruinas de la Acrópolis, del Partenón que tanto disfrutaba Cristina. Lo llamativo es que también en ruinas va a quedar nuestro querido país, si no frenamos al Kirchnerismo, tarea que vamos a asumir con garra, coraje y nobleza a partir del 12 de setiembre. Con el trabajo y el esfuerzo de toda esta dirigencia que controlará las elecciones, no se nos puede escapar esta interna”, sentenció.