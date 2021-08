RAM: estudiantes y docentes de la UNC contra la basura tecnológica

UNIVERSIDAD |

“Como docente, cambiar a una virtualidad completa cuesta bastante. Es volver a establecer el vínculo con el estudiante, es tratar de conocerlo, de lograr cosas que se lograban en la presencialidad y ahora es más difícil porque no todos tienen cámaras en sus máquinas o el equipamiento adecuado y se limita mucho la capacidad de acción, por eso hay que buscar otras herramientas para ver si quien está del otro lado pudo entender lo que uno quiso transmitir. Es un viaje muy interesante”, dice Javier Jorge, ingeniero en computación, docente de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y uno de los coordinadores del programa Renovación y Actualización de Máquinas (RAM) que desde hace pocas semanas se activó en la UNC y tiene por objetivo mejorar las herramientas de trabajo de las y los profesores de la institución pero, sobre todo, apunta a un uso más razonable y ecológico de las tecnologías informáticas.

“Lo ideal hubiese sido, por un lado, renovar los equipos o darle equipamiento a los docentes para que puedan dar las clases pero eso tiene un impacto ambiental muy negativo porque genera una gran cantidad de residuos”, cuenta Jorge sobre cómo surgió la idea de activar un programa que ayude a los profesores de la UNC a poner a punto sus máquinas para que el trabajo virtual sea más simple. La iniciativa surgió del Gremio Docente e Investigadores Universitarios de Córdoba (Adiuc) y cuando se hizo un balance se estimó que con el dinero logrado para el proyecto, solo se hubieran podido comprar unas 100 computadoras para una población de 14.000 docentes de la institución.

“Había una cuestión económica pero sobre todo una cuestión ambiental que creo que era la más importante y que tiene que ver con un concepto que es la obsolescencia programada”, agrega Jorge sobre el proyecto de reparar máquinas y explica que se trata de un concepto que tiene que ver con la acción o la intención de las empresas para que el producto que ellos fabrican, una máquina o un celular, por ejemplo, deje de funcionar después de un determinado tiempo.

Obsolescencia programada

Hay distintas formas de generar la obsolescencia programada, ya sea por ‘hardware’, donde las empresas “sueltan los componentes que no se pueden reemplazar” o puede ocurrir también mediante el bloqueo de ‘software’ o que el mismo sistema que uno le instala sea el que va generando esa lentitud o inutilidad: “Por ejemplo, tener una máquina con Windows 10 con un hardware viejo prácticamente no funciona porque está diseñado para andar con equipo nuevo. Entonces lo que hacemos nosotros desde RAM es ponerles software libre, que es otro de los objetivos que tenemos y que ayuda a que los equipos puedan seguir funcionando por muchísimo más tiempo y más eficientemente”, explica el coordinador del programa.

Hasta el momento, desde las Baterías D de Ciudad Universitaria, el equipo de trabajo ya renovó unas 50 máquinas, a las que tras un diagnóstico le aumentaron la cantidad de Memoria Rápida (RAM) donde corren los programas y se almacenan los datos temporales, y también se les instaló un Disco de Estado Sólido (SSD), que es donde residen los programas y los datos permanentes. Esto significa que la máquina agiliza su rendimiento. Y el tercer cambio que se propone, es la instalación de un sistema operativo libre y gratuito que haga más eficiente el manejo de los recursos.

“Siempre que podemos hacer un mantenimiento o mejorar una máquina, en costo pueden ser unos $10.000 o $15.000 y una computadora nueva, ahora, puede salir más de $70.000. Más allá de la carcasa, el funcionamiento tras repararse puede llegar a ser igual que el de una computadora nueva y para mí sí es muy importante tener presente esto porque al surgir la pandemia de un momento a otro, muches no tenían estos recursos para poder comprarse esta herramienta para poder trabajar”, agrega Otto Ortega, que es estudiante de Comunicación Social, Cine y Televisión y uno de los 13 becarios que trabajan en RAM, que vienen de distintas áreas porque el proyecto, además de mejorar las herramientas de trabajo, busca capacitar a la comunidad universitaria.

“Se busca llegar a mil computadoras actualizadas pero de entrada siempre se quiso más. En este grupo de trabajo, que es bastante inclusivo y diverso, hay una comunicación muy fluida y siempre van surgiendo cosas, ideas y es un espacio que no es vertical, sino se puede puede aportar”, dice el becario y agrega: “Nos gustaría cumplir con las mil máquinas pero esperamos poder ir avanzando, porque no nos olvidamos que están les no docentes y estudiantes porque la población de la UNC es muy grande”.

Desde el programa se proponen generar un antecedente y darle continuidad a RAM en las distintas unidades académicas de la UNC. Foto: gentileza RAM

No descartar

“A mí me encanta ser parte de este programa, considero que es algo muy bueno porque siendo tutora en algunas materias, al trabajar con docentes y alumnos pude ver que ha sido muy difícil para muchos conseguir computadoras y adaptarse. Incluso algunos tuvieron que hacerlo en una dinámica de compartir máquina con sus familias”, cuenta Ana De Pascuale, que también forma parte de RAM, es estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Computación y está finalizando la carrera de Cine y Televisión.

“El beneficio de esta iniciativa también es la equidad al acceso porque si no tenés que tener un gran sustento económico para poder ir consumiendo más insumos nuevos, la última tecnología y no hace falta. Ojalá este programa siga porque con la reparación de máquinas se promueve esto de no generar más basura”, agrega De Pascuale y cierra: “Con esta visión hay más equidad y también se forma y enseña. Ojalá podamos seguir ampliándolo porque permite el acceso igualitario a la tecnología”.

En esa línea, el coordinador de RAM destaca que en el país la mayoría del descarte tecnológico se tira a la basura, no hay planes de reciclaje o son muy pocos pese a que algunos componentes de una máquina, se pueden reutilizar. “El programa también es un mensaje para los que reciben las computadoras actualizadas porque pueden ver que un equipo que antes estaba inutilizado, ahora funciona y vuela. Y con esto les decimos que no hay que tirar las máquinas viejas porque muchas de ellas se pueden reparar”, dice Jorge y cierra: “Queremos generar ese antecedente y darle continuidad a este proyecto en las distintas unidades académicas. Esperamos que esto genere olas y sea una primera actividad para romper la inercia y que se generen otros destinos”.

Renovación y actualización de máquinas - Programa Ram

