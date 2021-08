Río Tercero recibió a "Pechito" López tras el histórico triunfo en Le Mans

El corredor cordobés encabezó una caravana en la ciudad que lo vio nacer. Aislado, no bajó de su auto y habló a la distancia con los medios: “Es imposible describirlo con palabras”.

La ciudad de Río Tercero recibió este martes a la tarde a José María “Pechito” López, el crédito local que marco el fin de semana un hito: es el segundo corredor argentino en ganar la emblemática 24 horas de Le Mans. A su regreso de Europa, “Pechito” fue recibido y ovacionado en su arribo a la ciudad, donde deberá guardar el aislamiento por provenir del exterior.

Una extensa fila de vehículos acompañó al que manejaba José María "Pechito" López; el piloto no descendió de su vehículo, y a distancia habló con los medios. Para la ocasión se montó un operativo de seguridad con la participación de personal de Tránsito Municipal, del COE y voluntarios de la Cruz Roja. Río Tercero, "Capital Nacional del Deportista", contó no solo con la presencia del hijo pródigo sino con el propio trofeo obtenido en Alemania.

López agradeció el afecto, habló con la prensa a la distancia y señaló que el logro deportivo obtenido “es imposible de describir con palabras”.

"Es coronar creo que un poco mi carrera deportiva, porque no hay nada más grande que esta carrera (por Le Mans), pero hay 'Pecho' para rato. No quiere decir que acá se cierre, pero no hay nada más que pueda buscar en el nivel en donde estoy", expresó en declaraciones a medios locales.

