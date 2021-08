“Sin propuestas, JXC recurre al escándalo para hacer campaña”

Especial para La Nueva Mañana

El director de la Consultora Equis, Artemio López, analizó en una nota sin desperdicios con La Nueva Mañana la campaña electoral en marcha, lo que define la inclinación del voto de los indecisos, lo que pueda pasar en las provincias del centro afines al macrismo, la situación particular de Córdoba y como está parado hoy el oficialismo con miras a las elecciones de medio término.

¿Por qué cree que Juntos por el Cambio hace campaña escandalizando todo lo que hace o pasa en el Gobierno?

- Porque no tienen línea argumental para desplegar una campaña. No tienen fundamentos para rebatir lo sanitario porque argentina tiene más del 60 por ciento de su población vacunada con una dosis cuando ellos no esperaban ni siquiera el 20; ni tampoco tienen propuestas socioeconómicas no porque no hayan problemas, los hay muy profundos, lo que pasa es que no tienen autoridad política ni moral para señalar nada en términos socioeconómicos porque fue el peor gobierno en términos de daños sociales en la historia de la democracia argentina.

No tienen propuestas, por eso recurren a episodios como el del cumpleaños acontecido hace más de un año que amplificaron a través de sus medios y lo transformaron en un escándalo.

¿Puede tener algún efecto electoral ese hecho puntual?

- El hecho fue un error que el propio presidente asumió y además dijo que no va a volver a ocurrir, con lo cual no solo asume el error sino que garantiza que no va a volver a pasar y eso lo diferencia del gobierno anterior en el que los errores se sucedían, pedían disculpas y volvían a pasar.

Lo que está claro es que no tiene ningún efecto electoral, que es lo que más se está discutiendo. No solo porque todavía falta un mes para las PASO y otro mes para las elecciones generales sino porque lo que va a definir claramente la posición electoral de un sector muy importante de la ciudadanía que todavía no tomo posición es por un lado el andarivel sanitario con el avance de la vacunación y por otro obviamente la situación económica.

¿Sin propuestas y con estos efectos de campaña Cambiemos está tratando de invisibilizar los cuatros años de su gobierno?

- Totalmente. Bueno de hecho apartan a Macri, en el que ellos creen se encarna lo peor del modelo neoliberal que llevaron adelante en cuatro años. Pero todos coinciden en el rumbo como lo hicieron cuando fueron gobierno en la oposición, tanto Manes, como Larreta y como Vidal, nombro tres por nombrar los tres más importantes, el conjunto de la dirigencia de Juntos por el Cambio volvería a repetir más rápido el desastre que llevó adelante Macri durante sus cuatro años de gestión, en eso no hay ninguna diferencia.

¿Cómo está parado el Gobierno hoy de cara a las primarias y a las elecciones generales?

- En líneas generales el Frente de Todos está encabezando las preferencias electorales, todavía la diferencia no la podemos establecer porque hay muchos indecisos. En el caso de la provincia de Buenos Aires que es el distrito emblema que aporta el 38,6 por ciento de los votos para ser exactos está en torno al 17 por ciento la cantidad de electores medios y medios bajos fundamentalmente que no han decidido su voto porque claramente recuerdan el episodio traumático en términos socioeconómicos del macrismo pero al mismo tiempo no observan todavía los beneficios del modelo que lleva adelante Alberto Fernández que hacen que ese sector todavía estén en situación muy crítica.

Si el oficialismo, logra mejorar en parte la existencia de un sector importante de la ciudadanía, sobre todo el 50% más pobre, y al mismo tiempo avanza con la campaña de vacunación, creo que tendrá un triunfo importante en noviembre que le va a permitir transitar el segundo tramo de gestión con mayor tranquilidad y mayor volumen en su estrategia parlamentaria porque podría obtener mayoría en Diputados, que es lo que le falta.

¿Qué puede analizar acerca de lo que pueda pasar en las provincias del centro que son afines al macrismo?

- Usted tiene bastiones fuertes de la oposición en Córdoba, en parte Mendoza, Santa Fe están segundos, esos distritos reúnen el 35 por ciento del electorado y es la concentración del núcleo duro de voto al modelo conservador.

Puede pasar que Córdoba termine a nivel nacional con un triunfo de Juntos por el Cambio si bien no de la magnitud que supieron tener, lo mismo en Mendoza y eventualmente en Santa Fe se ubicarían en segundo lugar y en Capital es muy probable, que a pesar de que Vidal hoy está en una situación muy crítica y en las PASO el más votado es un opositor como Leandro Santoro, cuando se unifiquen las tres listas de Juntos por el Cambio terminen ganando el distrito con una elección que va a ser la peor de las últimas que tuvo esta fuerza que gobierna la Ciudad de Buenos Aires.

¿Qué opinión tiene respecto de lo que particularmente sucede con Córdoba con el peronismo, con el gobernador Juan Schiaretti alejado del peronismo nacional?

- En Córdoba hubo varios malentendidos, el primero recuerde fue que el kirchnerismo desembarcó con Luis Juez en la provincia. A partir de ahí hubo una serie de desencuentros con el PJ local que nunca se terminaron de saldar, lamentablemente la muerte del ex gobernador (José Manuel) De la Sota ocurrió cuando eso comenzaba a resolverse, ese desencuentro digamos secular donde todos tuvieron responsabilidades incluido el kirchnerismo nacional.

A partir de ahí bueno la línea que llevó adelante el gobierno cordobés de autonomía, del cordobesismo en particular que lo autonomizó con respecto a las políticas del gobierno central y en particular del peronismo le dieron este cariz tan particular a la provincia que yo creo que es difícil de saldar, de hecho se han realizado intentos pero todavía no se logró desandar definitivamente ese camino.

Yo creo que persistiendo en el camino que emprendió Alberto Fernández y el Gobierno nacional generando muchas obras de infraestructura, Martin Gill en eso ha sido un funcionario muy eficaz para desplegar obras de infraestructura en la provincia y otros beneficios que llegan del Gobierno central y con las nuevas generaciones de políticos cordobeses, es el camino para comenzar a desandar el malentendido que existe entre el Gobierno de Córdoba y el Gobierno peronista central.

¿Cree que el Frente de Todos pueda lograr los 40 puntos a nivel nacional que le permitan tener mayoría en la Cámara de Diputados?

Muy difícil precisar, yo esperaría más cercanía con las elecciones para precisarle un número. Es una elección muy estricta no es fácil, falta que se definan muchos electores. Todavía faltan mediciones nacionales consistentes pero yo creo que el Frente de Todos va a ganar las elecciones, no sabemos todavía la diferencia ni el número al que va a llegar porque falta la definición como le dije de una parte importante de la ciudadanía.

