FIFA abrió convocatoria de proyectos sobre medicina en el fútbol femenino

FIFA, que continúa con su plan de profesionalización del fútbol femenino, abrió una convocatoria de proyectos de investigación para la publicación en una revista científica de un número especial sobre ciencia y medicina del deporte en el fútbol femenino.

La convocatoria expresa que "con el fin de seguir logrando avances en materia de ciencia y medicina del deporte y profundizar en el conocimiento del deporte femenino, la FIFA y adidas trabajarán con un equipo internacional de expertos y académicos para dirigir la publicación de un número especial sobre fútbol femenino de Science and Medicine in Football, una revista científica internacional con revisión por pares".

El número especial, titulado The Science and Medicine of Women’s Football: Towards a better understanding of health and performance —cuya traducción es Ciencia y medicina en el fútbol femenino: hacia un mejor entendimiento de la salud y el rendimiento—y previsto para mediados de 2022, busca divulgar hallazgos sobre varias áreas clave con el fin de avanzar en la investigación sobre ciencia y medicina del deporte en el ámbito del fútbol femenino. Otro objetivo es ampliar los conocimientos y la limitada bibliografía de estudios científicos sobre salud, bienestar y rendimiento de las futbolistas.

La publicación tratará temas de investigación como prevención de lesiones, rehabilitación, fisiología femenina y requisitos especiales de salud, tecnología y equipamiento, salud mental o exigencias del entrenamiento y la competición.

En declaraciones sobre la iniciativa, el Dr. Andrew Massey, director de la Subdivisión de Medicina de la FIFA, comentó: "Este emocionante proyecto representa un paso importante en el avance de nuestro conocimiento y, en última instancia, en la forma de cuidar de las jugadoras a nivel global de una manera que atienda a sus necesidades específicas. Estamos ilusionados de poder colaborar con adidas y con un grupo internacional de editores invitados para la publicación de este número especial".

La convocatoria de proyectos está abierta a investigadores y grupos de investigación de todo el mundo. Cualquier pregunta o propuesta de investigación deberá remitirse a la Subdivisión de Medicina de la FIFA ([email protected]) antes del 31 de diciembre de 2021.