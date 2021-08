Fernández: "Vayan y miren si tomamos alguna medida en perjuicio del pueblo"

El presidente Alberto Fernández pidió hoy a los argentinos que "vayan y miren, y si encuentran alguna medida de las que tomamos que haya sido en perjuicio del pueblo". "Vengan y díganmelo", dijo el mandatario durante un acto en Avellaneda.

El mandatario, junto a la vicepresidenta Cristina Fernández, encabezaron la entrega de la vivienda número 20.000 de su gestión de gobierno, acompañados por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y el gobernador Axel Kicillof.

El mandatario aseguró que en el Frente de Todos ninguno tiene "vergüenza" de pertenecer a ese espacio, a diferencia de lo que ocurre con la oposición, en la que los candidatos aclaran que "no fueron parte del anterior gobierno de Mauricio Macri".

"Veo candidatos de la provincia de Buenos Aires que comienzan su campaña diciendo 'yo no estuve en el gobierno de Mauricio Macri'. Impactante", dijo el mandatario y destacó que en el FDT todos reivindican lo que se hizo, "aún con miradas diferentes, siempre en favor de los que menos tienen, de los postergados y desposeídos".

En ese marco, destacó que, "con una pandemia de por medio", el Gobierno no frenó las obras en marcha sino que las continuó y comenzó otras nuevas, porque "quedó al descubierto que había muchos que las necesitaban y que no podían esperar".

"Cuando llegamos nos dimos cuenta que había casas sin terminar desde diciembre de 2015", dijo, a la vez que volvió a cuestionar a la oposición por considerar que "cree que el mercado resuelve más que un Estado presente".

En el acto, que tuvo lugar en Isla Maciel, un barrio de Dock Sud del mencionado partido bonaerense, la discusión en torno a las críticas recibidas producto de la reunión que el Presidente mantuvo en Olivos durante el aislamiento volvieron a ocupar la escena política en el marco de un acto que combinó un fuerte contenido político con la puesta en valor de una importante obra de gestión.

Al hacer uso de la palabra, Cristina Fernández se dirigió al Presidente que no se “enoje” ni se “ponga nervioso”. “Cuando uno es Presidente de una fuerza nacional popular, los errores se magnifican y se exacerban para irritar e indignar, mientras se ha ocultado descaradamente la entrega de un país y en endeudamiento sin límites”, aseguró la vicepresidenta.

“Aquel 10 de diciembre te lo advertí, no hay nada nuevo bajo el sol”, dijo CFK mirando a Fernández. “Todos saben que si uno hermana mía hubiera blanqueado 35 millones de dólares yo no estaba acá y que si mi hermana hubiera dicho que era una falsa y una mentirosa, sería un escándalo. Sin embargo nada de eso pasó”, aseguró Cristina Fernández espejando su figura con la del ex mandatario Mauricio Macri.

“El poder no se cuestiona a sí mismo, el poder siempre cuestiona el pueblo en sus errores”, aseguró la vicepresidenta que volvió a citar un tweet de La Cámpora para graficar su pensamiento. De esa manera recordó la reunión de Macri, Marcos Peña, Caputo y Dujovne con las autoridades del FMI y la llamo “La cena del endeudamiento”. “Una cena de 45 mil millones de dólares. ¡Mamita!, tal vez las otras cenas fueron un poco más baratas”, ironizó.

Con la mitad de la indignación mediática de estos días aplicada a otras fotos nos hubiéramos ahorrado el endeudamiento de las próximas décadas. pic.twitter.com/ZufW2Ar8al — La Cámpora (@la_campora) August 14, 2021

De acto, también participaron el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; la vicegobernadora Verónica Magario; la precandidata a diputada nacional Victoria Tolosa Paz y el precandidato a diputado nacional, Daniel Gollán.

El objetivo central de la convocatoria fue el de presentar un nuevo hito del plan habitacional que prevé para fin de año tener en ejecución más de 100 mil hogares y la entrega de 30.000 viviendas en todo el país.