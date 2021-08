Bee Sellares: "El campo atraviesa la peor crisis de la historia"

El precandidato a senador nacional en el espacio de Juntos por el Cambio, Javier Bee Sellares, visitó la localidad de Villa María y se refirió al campo.

"La especulación de los políticos profesionales hace demasiado daño. Cuando los diputados del gobernador Schiaretti votaron el Impuesto a la riqueza, que lleva implícitos perjuicios importantes para un productor agropecuario que tiene dos cosechadoras y que tiene un pequeño campo, indudablemente especularon. Cuando Caserio dice que el campo no sufre una crisis, no solamente lo dice porque no conoce del tema y porque defenderá su idea política, sino porque no está siendo consciente del grave perjuicio que le ocasionan todas las medidas del Gobierno al campo", remarcó.

En su paso por esa ciudad, Bee Sellares visitó la Casa Museo Amadeo Sabattini y participó de la Conferencia de Prensa Comité UCR.

"Si al campo lo dejáramos producir libremente, sin retenciones, sin cepo, sin la presión impositiva que tiene, Argentina podría tener mayores posibilidades de ser un país más serio y que genere inversiones y empleo. La única lista que tiene integrantes genuinos del campo es la lista de Sumar en el espacio de Juntos por el Cambio con Paola Campitelli y Marco Giraudo que representan al sector", completó.