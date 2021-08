Portanova: "Ya hemos hablado y queremos ir a Córdoba a ver jugadoras"

Germán Portanova brindó su primera conferencia de prensa como entrenador de la Selección Argentina Femenina. Dio detalles sobre cómo armará el grupo y destacó la calidad de las jugadoras cordobesas.

"UAI Urquiza se nutrió de cordobesas por todos los puestos, ya hemos hablado y queremos ir a Córdoba a ver jugadoras. Sigo insistiendo que es una de las plazas más importantes del fútbol femenino, no paran de salir jugadoras muy buenas. Ya estamos en conexión para poder ir", afirmó el flamante DT.

En otro momento de la presentación, el entrenador explicó: "Pensamos que la próxima semana van a ser los primeros entrenamientos. Queremos hacer una preselección local, por eso hemos hablado con los cuerpos técnicos para preguntarles si nos pueden ceder a las jugadoras para entrenar. Hemos encontrado a todos cien por ciento predispuestos. Esa semana que vengan al Predio será en conjunto con la planificación del club para que puedan seguir entrenando con normalidad. Creemos que al venir a la Selección, la jugadora se puede esforzar más pero queremos que puedan seguir su trabajo con el club y no nos tenemos que olvidar que ellos son los que nos dan una mano".

"La idea es conocer distintas realidades de los clubes del fútbol femenino local. Iremos a distintos lugares del país, a recorrer provincias y ver jugadoras. Tratamos de transmitirles que la Selección Argentina es de todos y todos pueden aportar. La verdad es que me llevo muy buenas charlas de fútbol. Conocíamos a muchas jugadoras porque hace mucho tiempo que estamos en el ambiente del fútbol femenino... Queremos hacer un grupo de trabajo único para el crecimiento de nuestro fútbol femenino".

Portanova, también, sostuvo: "Todavía es difícil dar un posicionamiento de la Selección. Sabemos que Chile viene jugando muchos partidos internacionales. Colombia siempre fue una selección con una riqueza técnica increíble y ahí trataremos de luchar esos lugares, también con Brasil, con Uruguay que va surgiendo... Mi intención es convocar a las mejores que están alrededor del mundo. Para mí lo más importante es el grupo; nosotros tenemos que armar un buen grupo con las mejores jugadoras. Si no se puede, armaremos el mejor grupo con muy buenas jugadoras. Pero para eso tengo que estar con ellas, convocarlas para saber a qué altura estamos hoy en día. A simple vista, somos un gran equipo, con jugadoras muy técnicas. Tenemos que amalgamar una idea y eso tal vez cueste trabajo pero es un hermoso desafío".

Luego contó: "Ya nos hemos reunido varias veces con Carlos Borrello, el coordinador de la actividad. Desde el comienzo, hablando con Jorge Barrios, Diego Turnes y Andrés Patón Urich, me han dado la total libertad para poder convocar a las jugadoras que considero. Obviamente que tomaremos las sugerencias de Carlos, con toda su experiencia en el fútbol femenino, pero la decisión final será la mía y por eso asumo los aciertos y errores que puedan suceder".

Además resaltó: "No quiero perder nuestra esencia. Espero que con trabajo se vea una Selección Argentina femenina jugando parecido a lo que hacía UAI, tratando de ser protagonista, de profundizar, de jugar bien tomando las mejores decisiones dentro del campo de juego. Sabemos que tal vez los cambios pueden producir el efecto contrario pero creo que esto me encuentra en una buena edad para poder asumir los resultados y poder seguir creciendo a través de ellos. Creemos en el trabajo, en la idea, en el respeto y la humildad a la hora de entrenar día a día y espero que eso venga acompañado de resultados. Si no sucede, porque es fútbol, seguiremos trabajando y tratando de corregir errores. Lo que no nos va a faltar nunca es trabajo a conciencia".