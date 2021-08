Detención domiciliaria para el contagiado con Covid sorprendido en una fiesta

La Fiscalía de Huinca Renancó dispuso la detención domiciliaria del joven de Del Campillo que el fin de semana fue detectado en una fiesta clandestina de esa localidad, mientras cursaba una infección con coronavirus. El fiscal Marcelo Saragusti dictaminó la orden de detención, por la presunta comisión de los delitos de propagación de una pandemia y atentado a la salud pública, y ahora el joven sigue aislado en su vivienda pero con una consigna policial en la puerta.

El muchacho, de 20 años, fue formalmente detenido tras la “juntada” junto otras once personas celebrada el domingo por la madrugada en una casa que es propiedad de un hombre de 72 años.

Saragusti realizó las imputaciones pertinentes y este lunes ordenó la detención del joven. Según la intendenta de Del Campillo, Ana María Zanotto, el retenido en su hogar la llamó para pedirle disculpas por lo ocurrido.

"No me tienen que pedir perdón a mí, tienen que pensar qué pasó", expresó indignada la jefa comunal. Zanotto señaló que no puede entender "estos comportamientos en medio de una pandemia". "Vamos a necesitar otras herramientas que nos ayuden porque no nos estamos apropiando de la palabra empatía", añadió.

Este lunes, en el reporte provincial, Del Campillo –sudeste provincial- acusó seis casos positivos de coronavirus.

