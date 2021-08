Elecciones 2021: Mauricio Macri vuelve al país para sumarse a la campaña

El ex presidente se tuvo que quedar en Suiza a mediados de julio, cuando intentó volver pero no pudo hacerlo por las restricciones en el ingreso producto de la pandemia.

Mauricio Macri regresará al país "en estos días" y se sumará a la campaña de Juntos por el Cambio de cara a las próximas elecciones legislativas. La principal actividad que tendrá el ex mandatario será respaldar a las listas encabezadas por María Eugenia Vidal en la Ciudad Autónoma de Buenso Aires y a Diego Santilli en la Provincia. Aunque no se descarta que Macri pueda realizar algún tipo de recorrida por algunos distritos que le suelen ser más afines electoralmente, entre ellos Córdoba.

El anticipo corrió por parte de Vidal en una entrevista que brindó a Radio Rivadavia. "Ahora está volviendo. Espero que le den la habilitación en estos días", sostuvo la precandidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio en la Ciudad, en alusión al límite de ingreso de personas desde el exterior.

Tras viajar a España a fines de junio, el líder del PRO luego se trasladó a Zurich, donde participó de distintas actividades en su rol de presidente de la Fundación FIFA: cuando tenía previsto regresar a la Argentina, a mediados de julio, las modificaciones en el ingreso de viajeros provenientes del exterior sumó a Macri a la lista de los varados.

Vidal también remarcó que una vez que aterrice en el país el ex mandatario "va a ser parte de la campaña", para impulsar las listas encabezadas por postulantes del PRO. "No sólo tiene valor como un ex presidente que tiene su experiencia para aportarnos, sino que además hay una parte de la sociedad que lo sigue apoyando y es parte de Juntos por el Cambio", subrayó.

De todos modos, el ex jefe de Estado deberá cumplir con el aislamiento obligatorio que se establece para todas las personas que regresan desde el exterior, medida impulsada por el Gobierno para evitar que la variante Delta del coronavirus tenga circulación comunitaria.

Al ser consultada sobre su relación con el líder del PRO tras su decisión de competir electoralmente en la Ciudad de Buenos Aires, la ex gobernadora bonaerense expresó: "A lo largo de nuestro vínculo, hemos tenido acuerdos y desacuerdos. Este desacuerdo fue público, pero ninguno de los desacuerdos que hayamos tenido puso en duda nuestro vínculo".

Fuente: Noticias Argentinas