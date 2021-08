Laporta salió a dar la cara y dijo que no quiere hipotecar al club por Messi

El presidente del Barcelona Joan Laporta salió este viernes a dar la cara tras el impacto mundial que significó la salida de Lionel Messi y respondió a la incertidumbre que se posó sobre las chances de revertir la situación o que forme parte de una estrategia en medio de una puja de intereses entre los clubes y LaLiga de España.

"¿Posibilidades de cambiar la situación y volver a fichar a Messi? No quiero dar falsas esperanzas. Teníamos fecha límite porque la Liga empieza pronto... ahora Messi puede mirar otras opciones", se sinceró el presidente que afronta su segundo ciclo, luego de encabezar aquel exitoso comandado por Pep Guardiola.

Laporta señaló que la actual dirigencia recibió "una herencia nefasta" de la gestión de Josep María Bartomeu, que renunció en octubre pasado, a la vez que remarcó que el club no tiene "margen con la masa salarial".

"Estoy aquí para explicar la situación con Leo Messi. Antes que nada, querría decir que lamentablemente hemos recibido una herencia nefasta. Eso ha hecho que el club, la masa salarial, represente un 110% respecto a los ingresos del club. No tenemos margen salarial. Las normas de LaLiga pasan por un fair play financiero que marca unas limitaciones. No tenemos margen".

Asimismo, continuó: "Cuando llegamos al club, tras las primeras conclusiones de la auditoría y el cierre de la temporada, los números parecían mejores. Pero son mucho peores de lo previsto. Eso ha llevado a que las pérdidas previstas son mucho más elevadas, que la deuda prevista es mucho más elevada. Eso hace que con los contratos deportivos vigentes tengamos esta masa salarial tan por encima. No hay margen salarial".

"El fair play financiero ya saben que en LaLiga el criterio del cash no se sigue. Por eso no pudimos meter el primer contrato pactado con Leo Messi, que ya explicaré con detalle.

Para tener este fair play el Barça tenía que hipotecar el club por medio siglo parte de los derechos audiovisuales del club y no estoy dispuesto a hacer eso para nadie".

En ese sentido añadió: "Afortunadamente tenemos una institución de 122 años de historia que está por encima de jugadores, incluso por encima del mejor jugador del mundo. Le estaremos agradecidos eternamente, pero el club está por encima de todo".

"No quiero generar falsas esperanzas y Messi tiene otras propuestas"

Laporta manifestó además que no quiere "generar falsas esperanzas" acerca de la continuidad de Lionel Messi, a la vez que señaló que el jugador rosarino "tiene otras propuestas que necesita evaluar".

"No quiero generar falsas esperanzas. Lo que es cierto es que el jugador tiene otras propuestas y aquí había un tiempo límite, tanto para nosotros como para él. Leo necesita evaluar y ejecutar otras opciones que tiene", indicó.

Laporta dijo luego: "Leo quería quedarse y no está contento. Él se enfrenta como nosotros a la realidad ahora. No se puede cambiar la realidad. Jorge Messi ha tenido una actitud correctísima en todas las negociaciones. Nunca nos han pedido nada que no entrara dentro de la lógica de una negociación".

Además contó: "Llevábamos más de dos meses negociando y hemos pasado por varias fases. Primero acordamos un contrato de dos años a pagar en cinco. Leo estaba de acuerdo y estábamos agradecidos. Leo ha puesto todas las facilidades que ha podido.

LaLiga tenía sus presiones porque hay otros clubes que quieren que se cumplan las normas. Ahí pasamos a un contrato de cinco años, aceptado por él también".

"Queríamos que el post Messi empezara en dos años, no hoy. Todos hubiéramos querido disfrutar de su magia pero no puede ser. Desde LaLiga se nos había insinuado de forma bastante convincente que el contrato de cinco años podría entrar. Pero tras un análisis nos hacen saber que este contrato tampoco entra y solo hubiera entrado el fair play aceptando hipotecar el club", aseveró.

En tanto, manifestó: "Leo deja un legado excelente. Ha hecho historia. Ha sido el jugador con más éxitos acumulados de la historia del club. Deja una huella. Ha sido la referencia para una etapa esplendorosa de la historia del Barça. Ha sido la mejor. Ahora empieza una nueva era y hay un antes y un después de Leo. Ha dejado muchas alegrías, una ilusión colectiva con muchos éxitos deportivos, imágenes para la historia. El club tenemos un agradecimiento eterno".

"Leo se lo merece todo, ha demostrado su estimación por el Barça, su voluntad de quedarse en Barcelona. Si me permitís una valoración personal, estoy triste, pero hemos hecho lo mejor para el club", dijo.

Fuente: NA

Noticias relacionadas: