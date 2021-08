Marina Charpentier: "No había motivo para dispararle, nunca agredió a nadie"

"Yo creo que el policía se asustó, no le guardo ningún rencor, ojalá que no vaya preso", sostuvo ante la Justicia la madre del cantante Santiago "Chano" Moreno Charpentier.

Marina Charpentier, la madre del cantante Santiago "Chano" Moreno Charpentier, aseguró este jueves ante la Justicia que "no había motivo para dispararle, porque nunca agredió a nadie" en referencia al policía Facundo Amendolara, imputado por haber baleado al músico en la zona abdominal.

"Lo que ocurrió, ocurrió en segundos, mi hijo comienza a decir se van de mi casa y comienza correr de un lado hacia otro como buscando escaparse y Amendolara saco el arma", agregó la mujer ante el fiscal Martín Zocca de Zárate al declarar por primera vez. Marina Charpentier agregó que su hijo "le dijo ´que sos cocorito, me vas a disparar´, y Amendolara disparó".

"Nadie hizo nada, una inutilidad, entiendo que estaban todos schokeados pero no había motivos para disparar, mi hijo no era un peligro para terceros", contó en su extensa declaración la mujer.

Sobre el instante en que Amendolara disparó, Marina dijo ver que su hijo se puso en frente, a una distancia que no puede determinar, y que abrió sus brazos, "le puso el cuerpo". Luego del disparo, contó, Chano "gritaba de dolor" y se "retorcía" en el piso.

"Yo creo que el policía se asustó, no le guardo ningún rencor, ojalá que no vaya preso, pero esto es inoperancia del sistema de salud, hay un protocolo pero no lo utilizó", agregó.

Además, le preguntaron sobre el cuchillo que supuestamente su hijo tenía en su poder y corrió a los policías, y ella dijo que al volver de internar a su hijo a su casa lo vio tirado en el parque: "Ese cuchillo no le consta a nadie".

También le preguntaron sobre la distancia a la que estaba el policía Amendolara de su hijo y remarcó que no podía determinarlo.

Por último, Marina se refirió al estado actual del músico luego de estar en terapia intensiva: "Está bien, no tiene un estado de lucidez total por la medicación, pero está mejorando, intentando caminar de nuevo".

Fuente: NA.

Noticia relacionada: