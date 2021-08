Florencia Peña pidió a JxC que tome medidas contra Fernando Iglesias

“Estoy viendo con mi abogada qué hacer. No se la voy a dejar pasar", dijo la actriz y conductora televisiva. El apoyo de Actrices Argentinas y Mujeres Gobernando.

Florencia Peña reclamó a la alianza opositora Juntos por el Cambio que tome medidas contra el diputado nacional Fernando Iglesias por haberla difamado a través de sus redes sociales y remarcó que "algo tienen que hacer", a la vez que advirtió que evalúa iniciarle acciones legales al legislador.

"Yo creo que hay límites y los pasaron totalmente. Tienen que salir a pedir disculpas. Algo tiene que hacer el espacio. Además, no creo que los ayude electoralmente", sostuvo la reconocida artista.

En declaraciones radiales, Florencia Peña consideró que "es un momento para parar un poco la pelota, debatir un poco y ver si con esto se puede modificar algo, porque es algo que venía sucediendo y éste quizás es el límite". "Hay puntos de inflexión en la vida. Hay momentos en donde algo se modifica para siempre. Este es un punto de inflexión para este señor, que algo tiene que hacer", agregó la actriz. "De hecho, estoy viendo con mi abogada qué hacer. No se la voy a dejar pasar".

El diputado nacional del PRO Fernando Iglesias volvió a quedar en el centro de la polémica por un tuit sobre la visita de Florencia Peña a la Quinta de Olivos, cuando fue a plantear al presidente Alberto Fernández sobre la situación de los artistas ante las restricciones por la pandemia de coronavirus.

"Para mí, la señorita iba a ayudarlo a encontrar la perilla que enciende la economía para poner la Argentina de pie", había afirmado Iglesias, quien fue duramente cuestionado por el mensaje. El dicho no quedó ahí, sino que el compañero de bancada de Iglesias, Waldo Wolf remató: “Ella estaba de rodillas ¿no?”.

Frontal, directa, genuina.

Siempre del lado de @Flor_de_P

Y gran dato sumo: ¿Por que no atacan a varones que fueron a visitas oficiales? pic.twitter.com/rajRHeSk7Q — Luis Bremer (@luisbremer) August 2, 2021

Ante las reiteradas publicaciones del legislador opositor que fueron cuestionadas por el colectivo feminista, además de cruces en la Cámara de Diputados, el kirchnerismo buscará su expulsión del recinto

Las colectivas Actrices Argentinas y Periodistas Argentinas expresaron su “rechazo a la violencia en las redes contra mujeres y disidencias, de la que el ataque a Florencia Peña es un ejemplo resonante; pero que ocurre sistemáticamente”. El comunicado de ambas organizaciones se conoció horas después de que la actriz y animadora abriera su programa de este lunes, "Flor de Equipo", que se emite por Telefe, rechazando las críticas a su visita al presidente Alberto Fernández a la Quinta de Olivos.

“En mayo del año pasado, acababa de morir mi papá hacía 20 días, yo tenía permiso de cuidado de mi madre que quedó viuda, además de un permiso de medios que tenía porque estaba generando un programa con otro canal. En mayo nuestra actividad estaba muerta, sin permiso para poder trabajar. Con muchos compañeros empezamos a pensar qué hacer y algunos le pusimos el cuerpo. Y a mí se me ocurrió escribirle al Presidente un mensaje por Twitter pidiéndole una reunión para poder ayudar con todo lo que estaba pasando”, relató.

En otro tramo de su alocución, Peña señaló: “previo a eso habían estado con él muchos productores muy importantes del medio, como también representantes de gremios de todos los trabajadores, porque otra cosa que quiero decir es que dejemos de pensar que todos los actores son gente millonaria; somos laburantes como cualquiera. En ese momento, se me ocurrió ir a hablar con el Presidente para encontrar una solución”.

Pero ante la difusión del listado con las visitas que el mandatario tuvo por entonces y las críticas que arreciaron contra ella y otras mujeres, la artista se preguntó “ ‘¿Por qué conmigo?’. Si estuvieron tantos nombres importantes, tantos hombres importantes. ¿Yo tengo que salir hoy a aclarar que no soy el gato del presidente? Que yo fui a una reunión a las 11.30 de la mañana con permiso, con protocolo, y tengo que salir a aclarar que no soy el ‘gato’ del presidente, ¿de verdad?”.

“¿Por qué esta misoginia que hace seis días nos bancamos las mujeres que fuimos a la quinta de Olivos cada una por alguna razón? ¿Por qué con los hombres no, por qué tengo que salir a aclarar esto? Fue brutal el ataque, de una misoginia espantosa; me parece que no tengo que demostrarle nada a nadie”, abundó angustiada.

Si lo que sucedió sirve para despertar conciencias y entender que no podemos permitir que nos ataquen por nuestra condición de mujeres, nuevamente bienvenido el debate. Que este movimiento heterogéneo nos encuentre sororas y unidas. No es por mí, es por todas ✊💚 https://t.co/v7T0QXckci — Florencia Peña (@Flor_de_P) August 2, 2021

Las palabras de Peña tuvieron resonante eco en las redes sociales (“Más me operan más me empoderan”, agradeció ella en su cuenta de Twitter) y Actrices y Periodistas Argentinas la respaldaron con un comunicado donde además expresaron “repudiamos cualquier operación de amedrentamiento y violencia simbólica de género. Basta de machismo enquistado en los medios, el acoso y las ‘fake news’”.

Por su parte, funcionarias nacionales, que integran el colectivo Mujeres Gobernando, expresaron su apoyo a la actriz. "Desde Mujeres Gobernando rechazamos y repudiamos la violencia hacia las mujeres y disidencias y damos nuestro apoyo a @Flor_de_P y a todas aquellas que son agredidas por distintos medios", expresó el colectivo a través de su cuenta de Twitter.

"Las expresiones de misoginia y violencia de género vertidas en las redes sociales y medios de comunicación son actitudes que deberían estar desterradas en nuestras instituciones democráticas y no deben ser normalizadas", agregaron en un hilo publicado en al red social.

Y añadieron: "La sexualización de las mujeres como forma de impugnar sus opiniones no es novedad en nuestro país. Este mecanismo busca excluirnos de la participación pública y negar nuestras voces. Estamos convencidas de que en la construcción democrática no debe haber lugar para la violencia de género".

Desde Mujeres Gobernando rechazamos y repudiamos la violencia hacia las mujeres y disidencias y damos nuestro apoyo a @Flor_de_P y a todas aquellas que son agredidas por distintos medios (continúa) — MujeresGobernando (@MGobernando) August 3, 2021

Gabriela Cerutti sumó su repudio a los dichos del dirigente opositor."Sufrimos la violencia y la misoginia de Fernando Iglesias todos los días, en todas las sesiones, en el Congreso y en los medios", señaló la diputada y periodista, quien remarcó que tiene un pedido de acción disciplinaria contra Iglesias. "Vamos a sumar ahora sus expresiones de los últimos días e insistir en que sea excluido de la Cámara", adelantó.

Tengo este pedido de acción disciplinaria contra Fernando Iglesias desde julio pasado. Vamos a sumar ahora sus expresiones de los últimos días e insistir en que sea excluido de la Cámara. pic.twitter.com/YteSQIYtAP — Gabriela Cerruti (@gabicerru) August 3, 2021

Cerruti rechazó los comentarios del diputado nacional de Juntos por el Cambio sobre la visita de Florencia Peña a la Quinta de Olivos y consideró que se trata de "más que una provocación: tiene que ver con un discurso de base violento, misógino, machista de Fernando Iglesias, que lo ha tenido siempre. La hemos pasado mal con Fernando Iglesias en la Cámara de Diputados en los últimos cuatro años y nunca hemos podido hacer nada para corregirlo. Y creo que llegó el momento con esto, que cruzó todas las líneas", lanzó la legisladora del Frente de Todos.

"¿Fernando Iglesias nos puede decir puta, corrupta, ladrona, loca, como nos dice todos los días, y nunca vamos a tomar una medida disciplinaria contra él? Llegó el momento de decir `basta´, no se permite todo. No tiene derecho a decir cualquier cosa, a agredir de cualquier manera", agregó Cerruti.

Fuentes: Noticias Argentinas y Agencia Télam