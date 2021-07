Martín Gill agradeció a Schiaretti “la posibilidad de poder trabajar juntos”

El pre candidato de diputado nacional Martín Gill agradeció este jueves al gobernador Juan Schiaretti “la posibilidad de poder trabajar juntos”, en el marco de la inauguración del puente Brigadier Gral Juan Bautista Bustos que une las localidades de Villa María y Villa Nueva.

"Desde mi gestión como intendente me tocó restablecer una relación institucional con el Gobierno de Córdoba, después de casi una década donde no había existido una relación institucional, y hoy desde el gobierno nacional, me tocó poder trabajar fuertemente para dar vuelta esa página de desencuentros entre Nación y Provincia”, dijo el aún secretario de Obras Públicas de la Nación luego de la actividad que lo reunió con los principales referentes del oficialismo provincial en la tarde del miércoles.

"Sigamos trabajando juntos en el respeto que nos debemos, en la diversidad que se necesita, sin agresiones, sumando siempre. Esa es la manera en la que vamos a continuar en la senda del progreso para Villa Nueva, Villa María, para toda Córdoba y también para nuestra Patria Argentina", había dicho Schiaretti durante el acto sobre la estructura que significará un nuevo lazo de unidad entre la cabecera del departamento Gral San Martín y su localidad más cercana.

“Muchas veces se aprenden de las diferencias, nunca más se puede poner en jaque la relación institucional. Venimos trabajando juntos y lo seguiremos haciendo”, destacó Gill volviendo a poner en valor el empeño puesto en la reconstrucción de la relación entre la administración cordobesa y el Gobierno nacional, que él mismo propuso desde la intendencia de Villa María, primero y a partir de su rol como secretario de Estado desde finales del año 2019.

“Este trabajo nos costó, hemos venido más de una vez a visitarlo pero lo importante es sobreponer las dificultades que existieron para que hoy el puente sea una realidad”, dijo en realción a obra inaugurada este miércoles. “El puente tiene un valor simbólico. El ex Gobernador De La Sota hablaba de construir puentes. Hoy tenemos uno que une las ciudades pero como dijo el Gobernador es una necesidad trabajar juntos, sumar voluntades, aún en las diferencias”, agregó Gill.

“Sumar más que restar, construir más que dividir, y permitir de esta manera el progreso de la ciudad. Venimos trabajando juntos Nación, Provincia y Municipio, y este conglomerado urbano va a crecer con más fuerza que nunca”, señaló el pre candidato del Frente de Todos en coincidencia con las palabras que, minutos antes, había sido pronunciadas por el mandatario cordobés.

Noticia relacionada