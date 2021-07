Juan Schiaretti: "Sigamos trabajando juntos, con respeto y sin agresiones"

El gobernador Juan Schiaretti encabezó este jueves el puente “Brigadier General Juan Bautista Bustos” que une las localidades de Villa María y Villa Nueva. Allí, Schiaretti estuvo acompañado por la plana principal de candidatas de Hacemos por Córdoba (Alejandra Vigo y Natalia De la Sota), y los últimos cuatro intendentes de Villa María: el ministro de Industria y pre candidato a senador Eduardo Accastello; el secretario de Obras Públicas de la Nación y pre candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Martín Gill; la titular de la Agencia Córdoba Cultura, Nora Bedano; y el actual responsable de la intendencia villamariense, Pablo Rosso.

Naturalmente la tarde estuvo marcada por la situación que ponía en el escenario a referentes de los dos espacios políticos que disputarán el voto peronista en las elecciones de medio término, apenas cuatro días después de oficializarse las listas que serán de la partida en esa contienda. También estuvieron presentes el secretario de Comunicaciones provincial, Marcos Bovo; y el intendente de Villa Nueva y pre candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Natalio Graglia.

"Queremos y debemos seguir trabajando juntos para que estos sectores sigan creciendo, sigan teniendo orgullo de una región que cumple sueños, de hombres, mujeres y ciudades que tienen el anhelo permanente de crecer y estar mejor cada día", dijo Rosso al hacer uso de la palabra con el discurso que rompió el hielo en la fría tarde del departamento Gral. San Martín.

“Quiero agradecerte Juan por todo lo que has hecho por Villa Nueva y por ser un Gobernador que tiene palabra, que cuando se compromete cumple”, dijo al hacer uso de la palabra Natalio Graglia, el intendente de Villa Nueva. “Esta última semana me preguntaron muchas veces por cómo me iba a sentir con tu presencia aquí”, contó Graglia mirando al mandatario provincial, “fantástico Juan, cómo me voy a sentir”, aseguró ante el aplauso de la reducida concurrencia que, por protocolo sanitario, formó parte del acto.

"Este puente es la expresión del progreso y de la unión de Villa Nueva y Villa María", dijo Schiaretti al tomar la palabra.

En un discurso que, como todos en tiempos de campaña, es leído con claro sesgo proselitista, Schiaretti reivindicó a De la Sota y de esa manera ancló su gestión en la continuidad histórica del peronismo mediterráneo. "Creemos que nuestro gobierno, tanto el que ejerció mi amigo y compañero de ruta José Manuel De La Sota, como las veces que me tocó a mí, ha sido un gobierno progresista, un gobierno que siempre habló poco e hizo mucho. Esa es nuestra característica, hablar poco y hacer mucho”, advirtió el mandatario.

"Sigamos trabajando juntos en el respeto que nos debemos, en la diversidad que se necesita, sin agresiones, sumando siempre. Esa es la manera en la que vamos a continuar en la senda del progreso para Villa Nueva, Villa María, para toda Córdoba y también para nuestra Patria Argentina", dijo el Gobernador que aprovechó la oportunidad para anunciar el comienzo de una obra de repavimentación en la Ruta 2, desde la 4 en Villa Nueva hasta la 9 en Villa María.

Según informó el Gobierno de la Provincia, la inversión que sirvió para culminar el trabajo asciende a 193 millones de pesos. Se trata de “una obra que reviste significativa importancia para los vecinos de ambas localidades porque une dos barrios en constante crecimiento y permitirá descomprimir el tránsito vehicular del puente Negro”.