"Los argentinos debaten si salimos de la pandemia para adelante o para atrás"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijo en San Juan que, de cara a las elecciones legislativas de este año, los argentinos "debaten hacia dónde quieren salir de la pandemia: para adelante o para atrás volviendo hacia el pasado, que es a lo que le dijeron que no" en los comicios de 2019.

Cafiero formuló declaraciones, al acompañar al gobernador sanjuanino Sergio Uñac y a la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, en la inauguración de un hospital en el departamento de 25 de Mayo, a 30 kilómetros al este de la capital de San Juan.

“La Argentina que queremos, es la de la producción y del empleo y que quiere volver a generar oportunidades”, dijo el jefe de Gabinete.

En ese marco, recordó que “cuando llegamos al gobierno, nos habíamos preparado para superar la crisis que nos había dejado el gobierno anterior, pero se sumó la pandemia” y aseveró que “todo ese compromiso que teníamos se vio golpeado por la pandemia”.

Luego, el funcionario dijo que “para dos crisis, necesitamos dos recuperaciones: una que ya se está viendo y donde, tras los casi 260 mil puestos de trabajo que se perdieron durante la pandemia, ya recuperamos 220 mil", aunque reconoció que "hay actividades que aún no han podido volver a funcionar a pleno como el turismo, la gastronomía, la industria cultural y en relación a los eventos”.

“En esta elección, el Presidente y nuestro espacio vamos a reafirmar los compromisos del 2019 con una agenda de producción y generación de empleo, con el eje en el consumo interno como parte dinamizadora de la producción nacional, de nuestras pymes y de nuestros comercios”, ratificó.

Asimismo, sostuvo que “el compromiso electoral va a ser volver a comprometernos, a recuperarnos de la crisis que nos dejó el gobierno anterior” y dijo que “los ciudadanos son los que van a estar decidiendo qué modelo de país quieren”.

Por último, Cafiero comparó el Gobierno de Alberto Fernández con la gestión Cambiemos: “Si tenemos que elegir entre la timba financiera o los especuladores y la salud pública, no tenemos duda y elegimos la salud para las y los argentinos. Nunca nos van a escuchar decir que porque hubo un cambio en la cuestión financiera, vamos a empezar a desfinanciar a la salud. Eso no va a pasar en nuestro gobierno y nuestro espacio político, como sí lo hizo la exgobernadora de Buenos Aires que dijo que no había que abrir más hospitales y abandonó los que ya estaban hechos”, dijo en referencia a María Eugenia Vidal.