Medina: "A Hincapié no lo tengo en cuenta; hay que definir su situación"

En Talleres, el DT Alexander Medina se mostró abierto a dialogar del rendimiento del equipo y sobre el proyecto institucional, y mientras espera la llegada de refuerzos, dejó en claro que no esperará al defensor Piero Hincapié, de inminente transferencia a Europa.

"A Piero Hincapié no lo estoy teniendo en cuenta. Hay que definir su situación y hasta que eso no pase no puedo contarlo", contó en el programa "Futbolémicos", de Radio Impacto. "Necesito jugadores que estén enfocados en Talleres. Cuando sos joven y te buscan muchos clubes, es desgastante. Por eso lo entendemos a Hincapié", agregó sobre el ecuatoriano, por quién el albiazul abonó un dinero más y ahora maneja un 65 por ciento de sus derechos económicos. El Bayer Leverkusen sería uno de los clubes interesados y Talleres pretende 8.500.000 dólares por su pase.

"Tengo confianza en mi equipo, tratamos de ser optimistas. Vamos a encontrar alguna solución y algún jugador que pueda venir. Acá los jugadores vienen por aval nuestro, no es que los trae Fassi, nosotros tenemos que dar el OK. Involucrarse para armar un plantel es parte de nuestro trabajo, los que van a entrenar después a los jugadores vamos a ser nosotros", agregó el "Cacique".

"En los mercados de pases, me desgastó mucho. Mucho pensamiento, buscarle la vuelta. Prefiero el momento de la competencia. Por muchos factores, no se dan los refuerzos: la economía del país, el plan del club para fichar", enumeró. "Hay lesiones, suspensiones, bajo rendimientos. Y eso lo respalda un plantel de dos jugadores por puestos. Seguimos buscando refuerzos porque los necesitamos. Perdimos 8 jugadores de un plantel que había quedado corto en el periodo anterior. Bajamos en cantidad y calidad. Y eso se resiente en el día a día y en la competencia interna", cerró Medina.