Los 10 mejores goles del cordobés Matías Suárez en su carrera

Matías Suárez nuevamente está en el centro de la escena, ya que es considerado por gran parte del ambiente futbolístico nacional como el mejor jugador del fútbol argentino.

El cordobés surgido de las infantiles de Unión San Vicente y formado en Belgrano la está rompiendo en el inicio de la nueva temporada de River. Tan es así que de los últimos ocho goles participó en siete, con asistencias y conquistas.

En la goleada del "Millonario" ante Unión de Santa Fe, el "Mágico" clavó un verdadero golazo.

Y, a propósito de goles de gran factura, el periodista Kevin Cima subió a su canal de Youtube los mejores 10 goles de Matías Suárez.

El TOP TEN está conformado por:

10 Vs Argentino de Merlo (Copa Argentina 2019)

9 Vs Godoy Cruz (Superliga 2019)

8 Belgrano Vs Instituto (Nacional B 2007)

7 vs Mechelen (Liga Belga 2011)

6 Vs Arsenal (Copa Diego Maradona 2020)

5 Vs GENK (Liga de Bélgica 2012)

4 Vs Lokeren (Liga de Bélgica 2011)

3 Belgrano Vs Atl. Rafaela (Nacional B 2007)

2 Vs Huracán (Liga Profesional 2021)

1 Belgrano Vs Estudiantes (Superliga 2018)

¿Estás de acuerdo?