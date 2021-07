Presidenciales en Chile: Mujica instó a Gabriel Boric a "sumar, sumar y sumar"

El ex mandatario uruguayo consideró que “el problema histórico” de la Izquierda es su “dificultad de juntar” y le recomendó al candidato chileno que “no olvide que el camino es de a muchos”.

El ex mandatario envió un saludo a Boric unos días después de su triunfo en las primarias presidenciales de Chile. Foto: archivo.

“Es hermoso que la gente se complique la vida intentando mejorar la suerte de su sociedad. No te vayas a olvidar que esto es de a muchos, que hay que juntar y juntar. El problema histórico de la izquierda es la dificultad de juntar. Por eso (el español Francisco) Franco se murió en la cama, por eso (Adolf) Hitler llegó al Gobierno”, advirtió Mujica.

El ex mandatario envió un saludo a Boric unos días después de su triunfo en las primarias presidenciales de Chile, que lo convirtieron en el candidato presidencial de la izquierda para los comicios del 21 de noviembre próximo.

Un viejo luchador me mandó un saludo y un par de consejos para lo que viene. Tenemos tanto que aprender de quienes nos anteceden. Sumar y seguir sumando para cambiar el mundo. Gracias Pepe querido por tu sabiduría y convicciónes, que has honrado alto con tu ejemplo.



Seguimos! pic.twitter.com/2UmyPkI4A1 — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) July 24, 2021

“Un viejo luchador me mandó un saludo y un par de consejos para lo que viene. Tenemos tanto que aprender de quienes nos anteceden. Sumar y seguir sumando para cambiar el mundo. Gracias Pepe querido por tu sabiduría y convicciones, que has honrado alto con tu ejemplo”, escribió Boric en su cuenta de la red Twitter, y acompañó el texto con dos videos cortos.

Mujica, que no conoce al candidato chileno, expresó su deseo de darle “un abrazo algún día” y lamentó que “las izquierdas a veces se dividen por las ideas, porque quieren acuerdo hasta el Juicio Final, y en cambio las derechas se juntan por interés”.

“Tenemos que darnos cuenta que hay que luchar por juntar, por juntar, por juntar. Por ampliar. Yo sé que eso impone rebajar lo que soñamos, pero los escalones hay que subirlos de uno. El problema es no desbarrancarse. Vaya dilema. No somos menos por ser suaves, si seguimos andando”, manifestó el veterano dirigente.

En la misma línea, exhortó a “construir seres colectivos” y le auguró a Boric “una changa fantástica, sobre todo por lo que te va a faltar por hacer”.

“El mejor dirigente no es el que más hace, sino el que deja una barra que lo suplanta con ventaja. Después vendrán otros y el camino es largo y duro”, señaló Mujica, para quien suplantar al capitalismo “no es solo un cambio en la economía, sino cultural, que supone dos, tres generaciones”.

“No te la hago fácil porque sería ingenuo. Contá conmigo, para aconsejar como viejo. Después me darán pelota o no, pero poco importa”, concluyó su saludo el ex senador.

Fuente: Télam

