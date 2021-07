Cecilia Biagioli se prepara para unos Juegos muy especiales

Juegos Olímpicos - Tokio 2020

Los Juegos Olímpicos de Tokio ya son una realidad tras haber sido aplazados el año pasado. Serán muchos los deportistas y atletas que estarán presentes en dicha cita, cada uno con diferentes expectativas. Sin embargo, no hay demasiados casos en los que uno de los participantes llegue a su quinta participación en dicho evento, tal como es el caso de la cordobesa Cecilia Biagioli.

Es que la nadadora participará por quinta vez en un Juego Olímpico, después de haberlo hecho en pileta en Sidney 2000, Atenas 2004 y Beijing 2008, y en aguas abiertas en Londres 2012 (repetirá este año) y esta vez lo hará con algunos condimentos que le darán un toque especial. Para Cecilia serán sus primeros Juegos como mamá y, además, con la presencia de su hermana Romina, quien accedió a Tokio 2020 clasificada en Triatlón, tal cual explicó en diálogo con La Nueva Mañana.

- ¿Qué representan para vos estos quintos Juegos Olímpicos?

- Es un sueño que veníamos buscando después de lo que fue Río y que no se me pudo dar, estar en mi quinto Juego Olímpico creo que es la cúspide de todo deportista y de todo atleta que aspira llegar a lo mejor y qué mejor que esto. Vengo desde muy niña en este deporte, han sido muchos procesos los que pasamos, casi toda la vida ligada a la natación así que creo que el recorrido que hemos hecho en estos años en la carrera fue muy lindo, muy productivo, muy satisfactorio y ese es el balance que le puedo dar a este quinto Juego Olímpico. La pandemia trajo aparejada un montón de complicaciones a la hora de retornar a la actividad, en el tema de la motivación, el enfoque nuevamente en un Juego y poder sortear esos obstáculos para mí fue lo más valioso. Estar en estos Juegos y el primero como mamá creo que es muy especial.

- El primero como mamá y el primero con tu hermana…

- Es el primero de Romi, así que estoy feliz por ella, también ha pasado muchos obstáculos en medio de esta clasificación con su fractura de costilla y competir así lo hace mucho más valioso para ella. De Claudio (su hermano y entrenador) es el segundo Juego, también a la par conmigo, así que los tres hermanos Biagioli podrán compartir en Tokio, si bien no nos vamos a poder ver porque por el sistema protocolar, creo que a Romina después de competir la mandan de vuelta y yo recién voy a estar llegando a Tokio. No poder encontrarnos y poder sacar esa foto, por ahí, es lo que lo hace no tan lindo en ese sentido, pero ella lo va a disfrutar seguramente.

- ¿Venías buscando esta clasificación o si no se daba, todo bien?

- Después de lo que fue la medalla de Lima, ahí veníamos muy embalados con trabajar para lo que era 2020. La pandemia nos puso esa pared, tuvimos que parar y parar esos tres meses y medio para mí fue muy duro, no tener nuestro medio y la verdad es que no me veía en esta instancia, sinceramente no me veía luchando por un puesto en la selección olímpica, pero creo que el día a día, el apoyo de la familia y del entrenador me fueron llevando a enfocarme nuevamente y encontrar la motivación. Es un logro personal por todo lo que pasé para poder llegar.

- ¿Pensaste que no se hacían los Juegos?

- Cuando se aplazaron el año pasado, esa fue una noticia muy dura para nosotros, muchos deportistas quedaron en el camino incluso teniendo chances de entrar. Esta situación fue muy difícil para algunos más que para otros y este año también era como mucha incertidumbre de decir la pandemia sigue un poco más, la tercera ola en Europa y lleva a pensar qué va a pasar. Pero cuando ya se dio la noticia oficial de que sí iban a hacerse, es como que uno dice wow, de todas formas, hay que tener cuidado para llegar lo mejor posible y disfrutarlos allá.

- En un año puede cambiar todo…

- Tal cual. Es un proceso de cuatro años si vos lo analizas como ciclo olímpico, en 2016 apostábamos al 2020 y siempre hay pequeños objetivos que es lo que me va llevando al día a día, a concretarlos, seguir por el otro y así. Pero es muy difícil mantener el enfoque y el objetivo más grande era estar en los quintos Juegos Olímpicos. Estoy muy feliz y contenta y espero disfrutarlos mucho y que tenga ese toque especial para mí.

- ¿Cómo sigue la preparación antes de viajar?

- Nosotros seguimos hasta hace algunos días en Jujuy, donde entrenamos casi dos semanas, llegamos desde el Preolímpico de Setúbal (Portugal) y con las restricciones en Argentina se nos empezaron a caer los vuelos que estaban previstos a México. Entonces, optamos por buscar algo en el país para tener la concentración y la verdad es que Jujuy se portó muy bien con nosotros y estamos muy agradecidos con esta provincia. Después nos vamos a Buenos Aires por todo el sistema protocolar que requiere Tokio, los PCR y aplicaciones que hay que bajar para arribar y comenzar la convivencia en la Villa Olímpica.

Disfrutar el momento

“Disfrutar el momento, porque creo que va a ser mi último ciclo olímpico, de eso estoy segura, por eso quiero disfrutarlo como tal y obviamente que la experiencia siempre suma. Me gustaría superar la posición que tuve en Londres y por qué no aspirar a un poquito más, así que estar enfocada en la carrera, disfrutarla y dar pelea como siempre lo hemos hecho”, así explicó Biagioli, quien competirá el 5 de agosto en su disciplina.

