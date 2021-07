Memorándum con Irán: el viernes será la audiencia por la nulidad de la causa

El Tribunal a cargo del juicio por la firma del memorándum con Irán por el atentado a la AMIA convocó para el viernes próximo a una audiencia pública, de manera previa a resolver si declara la nulidad de la causa, como piden las defensas de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros imputados.

La audiencia comenzará a las 11.30, será transmitida en vivo a través de YouTube y se espera que la Vicepresidenta hable ante los jueces del Tribunal Oral Federal 8, informaron a Télam fuentes judiciales.

Por su parte, los magistrados María Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Antonio Michilini dispusieron hoy que las partes se conecten a través de la plataforma Zoom.

En tanto, el público en general podrá seguir la audiencia desde el canal de YouTube del Consejo de la Magistratura de la Nación, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.

La audiencia judicial coincidirá con la realización del acto que realizará la AMIA esa misma mañana por el 27 aniversario del ataque terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994, que provocó la muerte de 85 personas y más de 300 heridos, que se realizará en forma virtual, bajo el lema "Conectados contra la impunidad".

En tanto, los jueces escucharán esa mañana los argumentos vinculados a un planteo de algunas defensas para declarar la nulidad de la causa, desde que la Cámara Federal de Casación dispuso su reapertura con los votos de los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos.

Estos magistrados están cuestionados por sus visitas al entonces presidente Mauricio Macri, en momentos en que debían resolver sobre la reapertura de la causa, originada en una denuncia por supuesto "encubrimiento agravado" del atentado presentada en enero de 2015 por el fallecido fiscal Alberto Nisman.

La pesquisa había sido cerrada por inexistencia de delito en una decisión del juez federal Daniel Rafecas, pero Borinsky y Hornos dispusieron su reapertura en 2016.

El TOF8 hizo lugar a la audiencia que pidieron defensas de procesados, para debatir de manera oral y pública la validez de esta decisión de Casación, ante las denuncias contra los dos camaristas.

El pedido de nulidad, nuevas medidas de prueba y de convocar a esta audiencia fue de la defensa de la Vicepresidenta, a cargo del abogado Carlos Beraldi y la del ministro de Desarrollo Social bonaerense Andrés Larroque, que ejerce Lucila Larrandart.

Tras resolver acceder a los planteos, tanto los jueces del TOF8 como el fiscal del caso Marcelo Colombo fueron recusados por las querellas encabezadas por Jorge Knoblovits (DAIA) y los familiares de víctimas del atentado contra la mutual judía Luis Czyzewski y Mario Averbuch por supuesta pérdida de objetividad.

El Tribunal rechazó apartar a Colombo y ahora puso fecha a la audiencia. Por otra parte, los jueces también se negaron a dejar el caso, y ese planteo está a estudio en la sala I de la Cámara Federal de Casación.

El planteo de nulidad que se debatirá el viernes gira en torno a la decisión de Hornos y Borinsky de reabrir la causa, en diciembre de 2016, en una época coincidente con sus visitas a Macri en Casa Rosada y la Quinta de Olivos, algo que se supo este año.

Por eso, para el fiscal Colombo se trató de un hecho nuevo no conocido para las partes, que justifica análisis de manera previa al juicio oral, según sostuvo cuando apoyó el pedido.

Por su parte, la defensa de la Vicepresidenta argumentó una posible pérdida de imparcialidad de los jueces de Casación que reabrieron la investigación.

Borinsky y Hornos aparecen en los registros de visitas a Macri y para las defensas debieron haberse excusado en ese entonces de intervenir en la causa por la firma del memorándum con Irán.

Según la denuncia de Nisman, el memorándum se habría suscripto para hacer caer las circulares rojas de Interpol que ordenan la captura internacional de ciudadanos iraníes acusados del ataque terrorista del 18 de julio de 1994, que causó 85 muertos en la sede de la mutual judía en el barrio porteño de Once.

Ante eso, la defensa de la ex presidenta planteó también que no se citó en la investigación a Ronald Noble, el ex titular de Interpol que públicamente desmintió las versiones acerca de un pedido de hacer caer las alertas rojas.

