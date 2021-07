Austin: “La Educación fue el tema invisible en el informe de Cafiero”

La diputada nacional por Córdoba criticó la presentación del jefe de Gabinete ante la Cámara de Diputados. “La educación no es una prioridad, no está en su radar”, dijo.

“Está claro por qué Santiago Cafiero no quiso hablar de educación. En el informe escrito que envió señaló que, a la fecha, habían entregado 130 mil netbooks sobre 633 mil previstas para este año. Eso es apenas el 20% y empezando las vacaciones de invierno. La educación virtual tampoco es prioridad”, señaló la diputada Brenda Austin (UCR Córdoba) tras la presentación del informe de gestión del jefe de Gabinete.

La parlamentaria señaló que Cafiero “habló 50 minutos haciendo un balance de su gestión. Ni una sola vez, mencionó a la educación. No está en su radar, no es una prioridad, no tienen nada para decir. Están amputando el presente y futuro de la Argentina”.

Y agregó que Cafiero “habla de `buscar consensos sobre los problemas estructurales del país´, pero desde hace más de un año, y con la evidencia científica en la mano, pedimos un diálogo franco sobre la crítica situación educativa y el aumento del abandono escolar. ¿Qué se está haciendo para contrarrestar el impacto del cierre de escuelas de cara a la postpandemia?”.

Austin cerró su crítica asegurando que “no esperamos casi un año para que Cafiero venga a la Cámara a lanzar chicanas y golpes bajos. Era tiempo de dar respuestas. Algo que no ocurrió. Acabamos de perder una enorme oportunidad. No perdamos el futuro”.

