Rescataron a una mujer que se golpeó mientras corría en las sierras

Una deportista de 45 años fue rescatada este martes a la noche de una zona serrana cercana a Villa Giardino, tras haberse accidentado mientras corría. Varias dotaciones de bomberos acudieron a la zona denominada Altos de San Pedro, luego de que la mujer, herida, lograra enviar una foto vía telefónica para que los rescatistas ubicaran el lugar donde se encontraba postrada.

De acuerdo a su relato, la accidentada se resbaló por el hielo, golpeó en el coxis y quedó imposibilitada de movilizarse por sus propios medios. Su perra, que la acompañaba, le dio calor y así pudo sobrellevar horas con temperaturas muy frías, hasta que los bomberos lograron encontrarla. "Si no fuera por ella, yo me muero de una hipotermia, porque me abrazó hasta que llegaron a rescatarme" dijo al sitio Cba24n.

Ya estabilizada, la deportista fue bajada en una tabla rígida y a pulso hasta el centro poblado, para recibir atención médica de mayor complejidad. De todos modos no sufrió lesiones de extrema gravedad, siendo el riesgo más importante la exposición prolongada a temperaturas muy frías, en el entorno serrano y durante plena época invernal.