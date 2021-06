Piden informes a la Municipalidad de Córdoba sobre el ex Zoo de Córdoba

La Sala de Derecho Animal de Córdoba, la Fundación Sin Estribo y la Mesa Proteccionistas Córdoba presentaron un pedido de informes al Ente Municipal BioCórdoba, a fin de que se brinde información sobre la realidad del ex Zoológico de la ciudad, hoy Parque de la Biodiversidad.

Según la nota elevada, dichas entidades ven con preocupación que no se esté llevando adelante “la flamante reconversión anunciada del ex jardin zoológico” para darle “a los animales no humanos” que se encuentran en ese establecimiento una verdadera transformación a sus vidas.

“Es a raíz de la creación de este nuevo Parque de la biodiversidad que pedimos a las autoridades información específica del estado del mismo, de los animales, de las intervenciones que se han hecho en este último tiempo, de las autoridades que intervienen en el establecimiento, y de la falta de conformación y de la sesión del Consejo Consultivo, que es el único órgano de control que prevé la nueva ordenanza del traslado de animales a santuarios prometido -de los cuales muchos ya estaban en avanzadas etapas de concreción-, entre otras cuestiones”, señala la nota.

Cabe recordar que en septiembre de 2020 se sancionó la ordenanza N° 13078 que creó el Parque de la Biodiversidad y en el cual se establecieron plazos para el cumplimiento como por ejemplo, presentación de presupuestos, un plan de trabajo, la creación de un Consejo Consultivo, el llamado a la conformación del mismo, entre otros.

Las organizaciones que firman este pedido de informes quieren conocer si se cumplieron estos tiempos y piden “aclarar o dar certeza de la realidad que viven en este parque los animales”. Ante la incertidumbre sobre si se está realizando “una verdadera reconversión” y no “un simple cambio de nombre en el Zoológico”, es que presentaron esta nota.

Al respecto, María Eugenia Martínez, directora de la Sala de Derecho Animal del Colegio de Abogados de la ciudad de Córdoba, señaló a La Nueva Mañana: “El 16 de septiembre del año pasado se creó el ente municipal BioCórdoba a través de la ordenanza N°13078, el cual la cual tenía por objeto la conservación de la biodiversidad y la protección y bienestar animal, la promoción de la educación ambiental y del derecho de los animales. Se crearon los órganos para llevar adelante este trabajo que fueron el Consejo Consultivo y el Comité de Expertos. Dentro del primero, obtuvimos un lugar, pero lamentablemente hasta esta fecha no tuvimos una reunión para saber cómo vamos a trabajar sobre estos objetivos”, relató.

Según expresó, desde la Municipalidad se les explicó que aún faltan miembros para completar su integración, aunque aclaró que muchos de sus integrantes son funcionarios municipales.

En cuanto al comité de Expertos, explicó que se trata de un ente más científico, cuya tarea era elaborar en un plazo estimativo “un plan maestro” para determinar cómo iba a cambiar la situación de los animales: si se iban a trasladar, qué tipo de atención necesitaba cada uno en particular. “Esto hasta el momento no se realizó. Particularmente, la ordenanza establecía que a los 90 días de su creación, ese comité tenía que presentar un cronograma de trabajo para desarrollar ese plan maestro. Ese plazo se encuentra actualmente vencido”.

“Nosotros, como parte del consejo, tendríamos que tener acceso a esa información. Solamente tenemos reuniones abiertas al público que se hacen por plataformas virtuales, en las cuales no hemos tenido respuestas a estas inquietudes. Actualmente, los animales siguen en ese mismo espacio que nosotros hemos decidido continuar llamando zoológico porque no vemos ningún tipo de cambio: no vemos ningún Parque de la Biodiversidad. Se continúa trabajando con los animales en las mismas condiciones en las que estaban y es por eso que queremos darle difusión a esta situación para que la gente sepa que lo que se había promocionado el año pasado y el cambio de paradigma que se planteaba para el Zoo, hasta el momento no se está gestando. Estamos pidiendo justamente que se ponga en marcha”, precisó Martínez.

Esta es la ordenanza que creó el 16 de septiembre de 2020 el Ente Municipal Biocórdoba para la reconversión del Zoo de la ciudad.