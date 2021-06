Ingenieros Civiles de Córdoba propone auditar estructuras de edificios

A raíz del derrumbe de un edificio en Miami y sus lamentables consecuencias, desde el Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba informaron que está elaborando un proyecto de ley provincial "para auditar las estructuras de edificios de cierta envergadura y evitar tragedias".

Según se explicó, la propuesta fue elaborada porque "en Córdoba, hay construcciones de las más variadas y no hay una normativa que obligue a un control periódico".

El Instituto de Seguridad Estructural del Colegio elaboró una iniciativa que propone que los municipios establezcan por ley las siguientes exigencias: a) La presentación de Proyectos estructurales y de instalaciones; b) revisión estructural y obligatoria para construcciones de acuerdo a la envergadura, disponiendo mecanismos de control de mantenimiento periódico y desempeño de estructuras por profesionales especializados en cada área; c) contemplar potenciales accidentes devenidos por elementos auxiliares: desprendimientos de fachadas, aberturas, no mantenimiento de instalaciones, cartelería en la vía pública, columnas de tendidos (eléctricos, Internet, etc); d) sancionar a los consorcios que no cumplan con la normativa y hasta la clausura cuando no alcancen los niveles de seguridad; e) que el Ersep sea el receptor de reclamos, alertas, estructurales de las obras públicas y privadas.

En este marco, el Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba adelantó que solicitará audiencia con presidentes de los distintos bloques de la Legislatura de Córdoba para presentar el mencionado proyecto.