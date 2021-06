Pablo Vegetti: "Había puesto la vara muy alta con la gente, con en el club"

No vivía días fáciles Pablo Vegetti y Belgrano. Por eso ese gol agónico en el Antonio Candini ante Estudiantes de Río Cuarto se celebró por partida doble. Por eso, el artillero santafesino salió del terreno de juego con lágrimas, es que desde la primera fecha que no convertía. Algo inédito para el goleador.

Pero al fin se sacó la mufa, y al término del partido en Río Cuarto afirmó: "Esto es producto del trabajo sacrificio, de no bajar los brazos, de la familia, de los amigos que aguantan... Belgrano es un club muy grande, es mucha responsabilidad, hoy me toca ser el capitán... Hay muchos cambios institucionales, de técnico, de plantel y no es fácil. Guille (Farré) nos esta dando una mano grandísima, sobre todo a los más grandes. Agradecerle a él por elegir este momento para venir a ayudarnos".

Las palabras le brotaban y quería decir muchas cosas. Son muchas las emociones tras el 1-0 del "PIrata" ante el "León".

"Hacía mucho que no convertía y siempre me bancaron. Festejarlo así es muy lindo. Más allá del gol, la alegría de ganar, porque este equipo se merece que le vaya bien. Belgrano merece estar en Primera y nosotros somos lo encargados de llevarlo a ese lugar. Va a ser un año difícil, pero que la gente se tiene que quedar tranquila que vamos a dar todo para que el equipo este donde merece estar", sostuvo visiblemente emocionado.

Y agregó: "Hoy hicimos todo, absolutamente todo, para ganar y se nos dio sobre el final. Es un premio para todos, trabajamos para esto".

Sobre la gente de Belgrano y este presente del equipo, Vegetti sostuvo: "La gente banca y es normal que se enoje. Lo que no tolero es la falta de respeto, pero la mayoría de la gente de Belgrano banca siempre. Me lo demuestran en todos lados. El delantero quiere goles, trabajo todo el tiempo para eso, pero no solo para eso, trabajo para que el equipo gane... Había puesto la vara muy alta con la gente, con en el club. Pero este soy yo, el que trabajo para llegar a esto. A veces las cosas salen, a veces no, el contexto todo. Pero la gente banca siempre. Belgrano es más grande de lo que uno percibe estando afuera".