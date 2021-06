Zonas frías: Córdoba Federal pide incluir otros cinco departamentos

En la sesión del pasado jueves, la Cámara de Diputados le dio media sanción a un proyecto de ley que reducirá la tarifa del gas domiciliario a 13 departamentos de Córdoba. Los diputados del bloque Córdoba Federal apoyaron con su voto la medida, claro que reclamaron ampliar el beneficio a otros departamentos de Córdoba con clima de bajas temperaturas.

Cassinerio solicitó, tanto en la Comisión de Presupuesto como durante su alocución en la sesión, la ampliación de dicho beneficio. "Gran parte de la provincia de Córdoba, de acuerdo a un estudio del ENARGAS, pertenece a la zona 3A. Por esta razón abarcaría como zonas mas frías de la provincia a 13 departamentos, que se verán beneficiados de estos subsidios", explicó Cassinerio.

La zona "3A" abarca a los departamentos Calamuchita, Capital, General Roca, General San Martín, Juárez Celman, Marcos Juárez, Roque Sáenz Peña, Río Cuarto, Río Segundo, San Javier, Santa María, Tercero Arriba y Unión. Ahora, con una aclaración en el texto solicitada por el schiarettismo, y tal como fue aprobado el texto, los subsidios redundarán bajas de entre un 50 y un 30 por ciento de la tarifa beneficiaria.

Cassinerio agregó: "Solicitamos que sean incluidos otros departamentos de la provincia como San Alberto, Pocho, Minas, Punilla y Cruz del Eje. Me quieren decir cuál es la diferencia entre el clima de los departamentos San Javier y San Alberto? No existe. ¿Una localidad que está a 10 kilómetros de la otra, una va a recibir el beneficio y la otra no? Además, quién puede dudar de que departamentos como Punilla tienen temperaturas muy bajas en invierno, aún asi el proyecto de gobierno nacional no los incluyó, por eso nosotros solicitamos que tanto este departamentos como todos los demás que no fueron incluidos, sean agregados a este beneficio", explicó Cassinerio.