"El Pato" Cabrera: "Nunca me imaginé estar pasando por esto"

Ángel "El Pato" Cabrera habló tras ser extraditado desde Río Janeiro. Por el momento, se encuentra alojado en una prisión de Puerto Iguazú (Misiones) a la espera de ser trasladado a Córdoba para afrontar distintas denuncias por violencia de género.

El deportista cordobés se refirió a su situación judicial y afirmó: "Es un momento bastante difícil y nunca me imaginé estar pasando por esto. La pasé bastante mal en estos cinco meses, me compliqué de salud y físicamente, cada vez tenía más miedo y no estaba cómodo".

Cabrera estuvo prófugo ante una orden de captura internacional de Interpol, hasta que fue detenido a mediados de enero de 2021. "Crearon un monstruo del Pato Cabrera, porque al que le pegaron este tiempo fue al Pato, de Ángel Cabrera nadie dijo nada", dijo en diálogo con Telenoche.

En relación a las denuncias por violencia de género presentadas por sus ex parejas, el golfista indicó que "es totalmente inocente" y que está dispuesto a "presentarse y demostrar que no es todo como dijeron".

"Somos humanos y todos cometemos errores, me pasó a mí también. Confío en la Justicia, en mi abogado y en mí para revertir esta situación", aseveró.

Cabrera arribará a Córdoba el próximo sábado, tras haber sido extraditado desde Brasil, para ser sometido a un proceso de enjuiciamiento, a partir de julio por delitos de violencia de género, denunciados por su ex pareja, informó el abogado de la víctima.

"Luego de una batalla judicial, un periplo incansable ya está en territorio argentino", dijo a este medio Carlos Nayi y agregó que, en estos momentos, el acusado se encuentra en Puerto Iguazú desde donde será trasladado a Córdoba "el sábado con un fuerte operativo de Interpol Argentina".

El letrado además contó que tras el arribo, el golfista será puesto en aislamiento sanitario por 14 días en la Unidad de Contención al Aprehendido (UCA) y luego podrá integrarse al resto de la población carcelaria. "Será trasladado a Bouwer donde aguardará el comienzo del juicio oral y público que está previsto para el día 1, 2, 5 y 7 de julio", indicó Nayi.

Respecto al proceso, Nayi precisó que "la expectativa se centra en la prueba colectada, la cual es abundante y de alta calidad".

