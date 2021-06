Denuncian que tres personas murieron por falta de camas en el Domingo Funes

Por el colapso en el Hospital Domingo Funes, en las últimas horas murieron tres personas que no pudieron ser trasladadas a espacios de mayor complejidad. “Una señora se complicó y no se la pudo derivar en tiempo y forma. No había camas, si hubiese habido hubiese tenido una oportunidad más por lo menos. No la tuvo. Hubo tres casos así en el hospital”, señaló la bioquímica Verónica Reyes, en diálogo con Canal Doce.

"De 7 camas que están ocupadas, seis tienen respiradores hoy. Está al 100 por ciento, colapsado. La capacidad operativa llegó al límite", aseguró Reyes al describir la situación del centro de salud que también colmó su capacidad en el hospital modular que se incorporó al esquema de atención sanitaria para hacer frente a la pandemia. En ese sector, pensado originalmente para las denominadas "camas frías", se tuvo que "improvisar" una sala de terapia intensiva por la alta demanda generada por los pacientes covid y otras patologías que requieren atenciones especializadas.

La delegada de la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) denunció también que la situación de colapso se manifiesta en la falta de personal y la infraestructura que no logra responder a la creciente demanda del lugar debido a la suba de contagios que parece no encontrar su techo en las últimas semanas.