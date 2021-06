Matías Suárez: "La identidad que tiene River no la tiene nadie"

El delantero de River Matías Suárez elogió este jueves la "identidad" del equipo de Marcelo Gallardo y se refirió a varios de sus compañeros.

"No sé si queda muy bien decir así de frente que somos el mejor equipo de la Argentina, pero yo confío en mis compañeros, en mi entrenador. En el día a día uno se da cuenta de muchas cosas que después se demuestran más allá de las derrotas o de los partidos ganados. Esa idea, esa identidad que tiene River, no la tiene nadie", sostuvo el ex Unión San Vicente y Belgrano.

En diálogo con el diario Olé, habló de la posible partida de su dupla de ataque Rafael Santos Borré.

"Rafa es un jugador bárbaro, si se va lo vamos a extrañar porque es un goleador importantísimo... Es un delantero al que siempre lo vas a tener en el área y se desmarca muy bien. ​A mí me sirve muchísimo en el sentido de que me gusta salir un poco más a los costados a jugar", sostuvo.

Por otra parte, habló de otro cordobés del "Millonario", Julián Álvarez, y destacó que "es un jugador que se puede adaptar a cualquier sistema".

"Te puede jugar en el área, de 9, de volante. Para mí, últimamente ha sido el mejor futbolista, el que más se ha destacado. Tiene bien ganada su convocatoria a la Selección", remarcó el "Oreja".