Mario Negri y el caso Pfizer: “La sociedad debe saber toda la verdad”

El diputado nacional por Córdoba criticó que “en un país normal no puede ser que el Congreso esté peregrinando para tener información fidedigna desde diciembre”.

El jefe del interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Mario Negri, sostuvo este jueves que la reunión con laboratorios y legisladores el próximo martes “no sea secreta, porque la sociedad necesita conocer la verdad".

"El Gobierno no tiene que ponerse una coraza para defenderse, lo que está faltando en Argentina es verdad, en un país normal no puede ser que el Congreso esté peregrinando para tener información fidedigna desde diciembre. No puede haber confidencialidad cuando se trata de la vida de la gente", subrayó Negri.

En declaraciones al programa "Alguien tiene que decirlo", que conduce Eduardo Feinmann por radio Rivadavia, el radical subrayó: "¿Cómo puede ser que nos enteramos por los medios que hubo once reuniones entre el Gobierno y Pfizer y ninguno quiso darnos información?".

"Se lo pedí al presidente de la Cámara (Sergio Massa). Queremos que vaya la ministra de Salud y que vayan los laboratorios al Congreso. No puede ser una reunión en secreto. La sociedad debe saber toda la verdad", afirmó el diputado.

El miércoles, Massa convocó a los responsables de los laboratorios proveedores de vacunas, incluso a los de Pfizer, a "rendir cuentas" el próximo martes 8 a las 10 ante las comisiones de Legislación General y Salud.

"Nosotros presentamos 51 proyectos desde Juntos por el Cambio relativos a este proceso de compra de vacunas, entre ellos pedimos tres comisiones investigadoras, pero no nos daban bolilla. Lo que nos terminó de indignar es que la información se filtra a los medios, pero se la esconde al Congreso", resaltó Negri.

"Planteé ayer (por el miércoles) esto al presidente de la Cámara de Diputados para que se cite a los laboratorios y al Gobierno. Y dije que, si no nos daban bolilla, Juntos por el Cambio iba a pedir una sesión especial para tratar todo esto, para dejar en evidencia quién quiere la verdad y quién no", indicó el legislador opositor.

Además, le respondió a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, que acusó a sectores de la oposición de tener una "obsesión" con Pfizer.

"No estoy obsesionado con Pfizer, estoy obsesionado con la incertidumbre de los argentinos que no saben si les va a llegar la segunda dosis de Sputnik V ni cuándo va a ser, estoy obsesionado con que la sociedad sepa la verdad de lo que pasó y lo que pasará con Pfizer y con todos los laboratorios, porque todos los días se cambia de información. Estoy obsesionado porque el Gobierno baje el nivel de agresión que tiene, porque cada vez que se enoja insulta a la oposición. Y, obviamente, me obsesionó mucho que en Congreso de la Nación nunca pudimos lograr que rindan nada, hemos reclamado que vayan al Congreso", manifestó Negri.

Y agregó: "Imagínese lo de Covax, un funcionario que dice una cosa un día y al otro otra... Tenemos que saber la verdad para sacarnos la incertidumbre".

Fuente: NA

