La Cámara de Comercio afirmó que trabaja en medidas para paliar la crisis

La Cámara de Comercio de Córdoba sostuvo este martes que trabaja en la implementación de diferentes medidas en busca de paliar la crisis que atraviesa el sector, en medio de la pandemia de coronavirus.

Días atrás la entidad solicitó públicamente a las autoridades estatales un accionar concreto en incentivos económicos y tributarios en pos de salvaguardar a los comerciantes afectados por las nuevas restricciones dictadas por Nación y Provincia en el marco del cuidado sanitario de la sociedad.

"Tras ser escuchados por las autoridades locales, informa que tanto la Provincia como el Municipio ya se encuentran trabajando con la entidad para tender soluciones alternativas al sector a los efectos de poder sobrellevar este nuevo periodo de cese parcial de la actividad", detalló la Cámara a través de un comunicado.

Y agregó: "Somos conscientes de que la situación económica de los comerciantes no da para más. Sabemos que no hay mejor herramienta para la sustentabilidad que levantar persianas y abrir caja. Sin embargo, no podemos dar la espalda a la situación de salud crítica por la que estamos atravesando estos días".

Asimismo, expresó su respaldo a las manifestaciones que se realizaron durante la jornada por la apertura inmediata de los comercios: "La entidad reconoce el derecho y las motivaciones de quienes hoy se manifestarán, ya que una economía cerrada equivale a una sociedad sin futuro. Pero solicita que el reclamo respete los protocolos sanitarios vigentes".