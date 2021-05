Gómez Alcorta dijo que las cifras de femicidios "son demoledoras siempre"

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabet Gómez Alcorta, dijo este lunes que se estima que hubo un crecimiento de femicidios durante la pandemia de coronavirus, y aseguró que esas cifras "son demoledoras siempre".

"Los femicidios obedecen a muchos factores, el más importante está vinculado a la desigualdad y estereotipos de género, lo cual no hay duda que se tiene que cambiar con políticas públicas, pero no se cambia en un año ni en dos", señaló Gómez Alcorta.

En declaraciones a Futurock, indicó que hay muchísimas formas en que las mujeres piden ayuda, y "ese momento es fundamental porque cuesta muchísimo que pidan ayuda, porque se sienten solas, porque piensa que tienen que tolerar eso que le tocó a ella y a su familia, porque piensan que no van a poder darle de comer a los pibes, etc.".

Y explicó: "Cuando le pide ayuda al Estado, el Estado durante muchísimo tiempo intervino, en general, mal porque intervino fragmentariamente y no se comunica entre sí".

En este punto, la funcionaria puso el ejemplo de Úrsula (Bahillo, la joven de 18 años asesinada a puñaladas en la ciudad bonaerense de Rojas por su ex pareja policía), cuyo femicida tenía denuncias de 3 ex parejas por distintos hechos vinculados a violencia de género y el Estado no tuvo la capacidad para poder intervenir.

"Estamos trabajando fuertemente para unificar toda la información donde las mujeres van a denunciar", aseveró Gómez Alcorta.

Respecto al caso de Tehuel -Tehuel De la Torre, el joven trans que fue visto por última vez cuando se dirigió a la localidad de Alejandro Korn a la casa de un conocido que le había ofrecido trabajo-, opinó que "no es un caso singular, que muestra ese nivel de vulneración de parte del Estado respecto de la población travesti- trans".

Y recordó que el presidente Alberto Fernández, el año pasado dictó un decreto en el cual la Administración Pública nacional le garantiza el 1% del empleo público a esta población.

"Estamos trabajando desde el Ministerio para la inclusión laboral, creamos un programa de acceso a derechos para la población travesti-transexual, hacemos acompañamiento en inclusión de salud, laboral y estamos haciendo por una única vez un apoyo económico".

Asimismo, afirmó: "Estamos promoviendo políticas de diversidad en todo el país para federalizar la agenda de diversidad y promover cupos laborales en todo el país".

En tanto, manifestó que es cierto que la visibilidad no es lo mismo cuando se trata de una mujer o de joven trans, por eso es una tarea del Estado "la responsabilidad de visibilizarlo".

La ministra, consultada sobre si faltan políticas para las mujeres por la pandemia, dijo que "siempre se puede pensar que se necesitan más medidas para proteger a las familias y a las mujeres, pero yo estoy convencida que desde el Gobierno nacional estamos haciendo un esfuerzo muy grande. Cada medida de restricción que hemos tomado, vino acompañada de medidas vinculadas a la protección de la familia y de las personas", concluyó.

Fuente: Télam