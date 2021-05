Macri volvió a reunirse con dirigentes de Juntos por el Cambio en Córdoba

El ex presidente Mauricio Macri se reunió este jueves con algunos de los referentes cordobeses más importantes de Juntos para el Cambio tras realizar, el miércoles por la tarde, la presentación de su libro Primer Tiempo en un evento que tuvo lugar en la Universidad Empresarial Siglo XXI.

Con algunas ausencias importantes como las de Mario Negri y Ramón Mestre; Macri se encontró con Javier Pretto, Soher El Sukaria, Laura Rodriguez Machado, Dario Capitani, Hector Baldassi, Gustavo Santos, todos estos dirigentes del PRO; con Luis Juez y Ernesto Martinez, del Frente Cívico; los radicales Marcos Carasso, Rodrigo De Loredo, Orlando Ardhu y Oscar Aguad; y Gregorio Hernandez y Leonor Martinez Villada, de la Coalición Cívica.

Un placer recibirte en Córdoba, @mauriciomacri. Y gracias por la dedicatoria tan especial de #PrimerTiempo 🤜🏻🤛🏻 pic.twitter.com/DwW27HQ04x — Orlando Arduh (@oarduh) May 20, 2021

En tu casa, en la mía. Siempre acá, @mauriciomacri. Empezó el Segundo Tiempo para #Argentina y para #Córdoba. ¡Vamos! 🤜🏻💥🤛🏻 pic.twitter.com/G3g4Y7Zwuq — Soher El Sukaria (@SoherElSukaria) May 20, 2021

Gracias @mauriciomacri por la dedicatoria 📖 y por tu visita a #Córdoba, tu segunda casa! Siempre es un honor recibirte.

¡Listos para el #SegundoTiempo! pic.twitter.com/Ba6HdY8M0R — Javier Pretto (@javierpretto) May 20, 2021

Si bien no se trató de una reunión que cargó con la agenda electoral como la que hace apenas unas semanas mantuvo el ex mandatario con su equipo cordobés, en el encuentro se analizó la situación del país y la provincia en particular, se detuvieron especialmente en la crisis y la pandemia.

Con Gustavo Santos como escolta oficial de la visita (en lo que representa un oficialización del apoyo que Macri viene expresando públicamente a favor de la candidatura de quien fuera su ministro de transporte) Macri ratificó con las y los dirigentes su voluntad de continuar aportando para ratificar la unidad del espacio, al tiempo que hicieron votos para llegar a las PASO con una lista única.

“Le pude expresar que para la Coalición Cívica, la lucha contra la corrupción y la no consagración de la impunidad es prioritaria, y que por lo tanto celebro que esté dispuesto en esta oportunidad a contribuir con la necesaria alternancia en el poder de Córdoba en 2023”, dijo tras la reunión el titular de Coalición Cívica ARI Córdoba, Gregorio Hernández Maqueda, uno de los pocos que habló al finalizar el cónclave.