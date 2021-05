El Presidente acusó al macrismo de "manipular y manejar gran parte de la Justicia". "No quieren que eso se toque", dijo.

El presidente Alberto Fernández afirmó que actualmente no hay un titular de la Procuración General de la Nación definitivo porque "Juntos por el Cambio persiguió a la legítima Procuradora que existía", en referencia a Alejandra Gils Carbó, y dijo que la oposición no apoya el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal porque "manipularon gran parte de la justicia y no quieren que eso se toque".

Por otro lado, anticipó que mantendrá una charla con el juez federal Daniel Rafecas, a quien el Ejecutivo propuso como candidato para reemplazar al Procurador interino, Eduardo Casal, luego de que el magistrado reafirmara ayer públicamente no estar dispuesto a asumir ese cargo si el Congreso modifica la mayoría actualmente vigente para elegir al titular del Ministerio Público Fiscal.

"Voy a llamarlo; yo creo que Daniel (por Rafecas) se precipita. Es un hombre del Derecho y le debe afectar todo el manoseo político que esto genera, y a él no le gusta. Yo quisiera que él reflexione", expresó el Presidente al referirse a la postura expresada por el magistrado postulado como procurador, en declaraciones formuladas a Radio 10.

En ese contexto, recordó que actualmente no se cuenta con un procurador General de la Nación designado en forma firme porque en la gestión de Cambiemos "le inventaron una causa a Alejandra Gils Carbó", por entonces procuradora, quien finalmente presentó su renuncia al cargo.

"No tenemos Procurador porque ellos le inventaron una causa a Alejandra Gils Carbó, la persiguieron y amenazaron a sus hijas. Un periodista publicó el teléfono de su hija y una mujer como Gils Carbó terminó renunciando", repasó el mandatario acerca de los hechos que derivaron en el paso al costado de la entonces procuradora.

La exprocuradora dejó su cargo el 31 de diciembre de 2017, durante la gestión de Cambiemos, y, en su lugar, quedó nombrado de manera interina Eduardo Casal, quien desde ese momento cumple esa función, sin que su designación haya pasado por las instancias formales previstas por la Constitución Nacional, dado que reviste el carácter de transitoria a pesar de su persistencia en el tiempo.

Uno de los puntos centrales de la reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal que analiza actualmente la Cámara de Diputados -y que ya cuenta con la aprobación del Senado- contempla la modificación de la mayoría especial requerida para la designación del titular de la Procuración, que pasaría de los actuales dos tercios de los presentes de la Cámara alta a una mayoría absoluta del cuerpo, es decir al requisito de un aval de la mitad más uno de sus miembros.

En ese marco, Fernández subrayó que "una ley, y no la Constitución, dice que hacen falta dos tercios (de los senadores presentes para elegir Procurador)", con lo cual es otra ley la que puede modificarlo. Sobre ese punto, el mandatario añadió: "Como ellos (por JxC) no dan el número (para dar el aval a la designación de un procurador), propusimos nombrarlo con la mitad más uno del Senado y ahí empieza esta reacción".

De hecho, el Presidente sostuvo que, desde ese sector político, cuando fueron Gobierno, de 2015 a 2019, "han logrado manipular y manejar gran parte de la Justicia, y no quieren que eso se toque". "Esto tiene que ver con la desesperación, la desesperación de sacar la causa del Correo de su fuero y pasarla a la Ciudad", agregó.

Sobre la situación del exasesor jurídico de Mauricio Macri e integrante de la llamada mesa judicial de Cambiemos, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, quien solicitó asilo como refugiado político en Uruguay, el jefe de Estado atribuyó esa decisión a la "desesperación". "Es la misma desesperación que expresa quien dice que no tiene derecho a defenderse y pide asilo en Uruguay", evaluó. Luego, contrastó la decisión de Rodríguez Simón con la actitud de la vicepresidenta Cristina Fernández, a quien, recordó Fernández, "le inventaron 20 o 30 causas y siempre concurrió (a declarar ante la Justicia), cada vez que la citaron".

"Toda la Justicia sabe que (Rodríguez Simón) operaba mañana, tarde y noche en las causas judiciales", agregó el Presidente, quien asimismo cuestionó al exasesor jurídico y abogado y lo definió como "uno de estos personajes que dicen 'me voy porque estoy siendo un perseguido'". "Yo siento que hay un momento en que toman a la gente de idiota", continuó el Presidente y concluyó que "lo que hace un hombre de bien (cuando es citado por la Justicia) es ir y dar explicaciones".

