A los 85 años murió "Chichina" Ferreyra, quien fue novia del Che Guevara

Este jueves, a los 85 años, murió María del Carmen "Chichina" Ferreyra, quien fuera novia de Ernesto "Che" Guevara cuando ambos tenían 17 y 19 años respectivamente, y vivían en la ciudad de Alta Gracia.

La relación comenzó en una fiesta familiar y si bien con los años "Chichina" se casó con un médico pediatra con el que tuvieron tres hijos, siempre recordó el tiempo que pasó junto al Che, de quien decía que le había impactado su "carácter antisolemne".

“Su desparpajo en la vestimenta nos daba risa y, al mismo tiempo, un poco de vergüenza. No se sacaba de encima una camisa de nailon transparente que ya estaba tirando a gris del uso. Se compraba los zapatos en los remates, de modo que sus pies nunca parecían iguales. Éramos tan sofisticados que Ernesto nos parecía un oprobio...”, recordó en una entrevista "Chichina".

La relación entre ambos concluyó a los pocos meses del viaje iniciático de Ernesto en diciembre de 1951 junto a Alberto Granado por toda América Latina y finalizando en Cuba, que fue replicado en la película Diarios de Motocicleta.

Durante su visita a Córdoba, en 2018, la hija del Che, Aleida Guevara March fue entrevistada por La Nueva Mañana donde dio detalles de cuando conoció a "Chichina" en su su primer viaje a la Argentina.

La hija del Che y de Aleida March contó que visitó Argentina en los 90' porque Susana Giménez la invitó a su famoso living. “Ella quería una nota superflua en la que le hablara de la historia de amor de mis padres, pero yo le dije que eso era hablar de la revolución cubana, porque allí se conocieron. Además le dije que mi mamá me había prohibido hablar de ello. Luego me reí y le conté detalles", contó Aleida.

Y continuó: "Pero lo mejor de aquella visita fue que el dinero que me dio la producción para hospedarme en un hotel, lo usé para visitar por primera vez Córdoba. Como me alojé en la embajada cubana, lo usé para comprar un boleto y vine aquí, donde conocí a “Chichina” Ferreyra, que fue la primera novia de papi, cuando ella tenía 17 y él apenas 19. La llamé y nos pusimos de acuerdo por teléfono. Ella me dijo que iba a tener una flor en el ojal de la blusa y yo le dije cómo venía vestida. Y fue lindísimo ese encuentro porque “Chichina” conoció a mi papá siendo muy jovencita y lo amó. Ella me mostró cartas de él que todavía guardaba y una foto donde mi papá sale envuelto en una sábana como si fuera Mahatma Gandhi”.

Noticia relacionada: