Tras la muerte de su padre, Almeyda intentó comprar vacunas para todo Azul

El ex ídolo de River reveló que intentó adquirir miles de dosis para los habitantes de su ciudad natal, tras la muerte de su padre por Covid-19, pero no pudo concretar la gestión.

"Me dio mucha bronca que mi papá no se pudo vacunar en Argentina y gente que no se tenía que vacunar se vacunó”, dijo.

Matías Almeyda, entrenador de San José Earthquakes de la MLS y ex ídolo de River Plate, confesó que intentó comprar vacunas contra el coronavirus para todos los ciudadanos de su Azul natal con sus propios medios y que le pidió ayuda a un político para hacerlo, pero las gestiones no llegaron a buen puerto.

El Pelado contó que él sí pudo vacunarse en Estados Unidos y recordó a su padre, fallecido por Covid-19.

‘’Hace 20 días llamé a un político importante de Argentina para preguntarle porque quería vacunar a todo Azul. Quería vacunar, quería pagar todas las vacunas, pero lamentablemente no se pudo. Tenía los contactos para poder llevarlas y pagar a todo Azul, no me importaba lo que me iba a costar. Si me quedaba sin lo que tenía, no me importaba porque la pérdida de mi padre y de muchos conocidos me da mucha tristeza”, expresó el ex mediocampista en Radio Mitre.

Además, el técnico argentino se refirió a su padre, quien contrajo la enfermedad y murió a principios de marzo de este año: "Me dio mucha bronca que mi papá no se pudo vacunar en Argentina y gente que no se tenía que vacunar, se vacunó”. Y agregó: "Fue triste y traumática la muerte de mi padre, no lo pude despedir".

Y continuó: “No me pude despedir. Mi papá era mi amigo, teníamos un vínculo muy fuerte, éramos muy unidos. Más allá de que estábamos distanciados por kilómetros, siempre decíamos que nuestros corazones latían a la par y realmente me cuesta saber que hoy no está entre nosotros, pero sé que está, en algún lugar está”.

Almeyda hoy dirige a San José Earthquakes de la MLS en California, estado en el que se están aplicando las segundas dosis para todo ciudadano que quiera inocularse: “Yo ya me di la segunda dosis pero acá es todo muy loco, hay gente que no se quiere vacunar, vivimos en el mundo del revés. Ellos pueden vacunar a 4 millones por día pero no llegan ni a la mitad porque la gente no quiere. Piden que traigan a conocidos para vacunarse, son realidades diferentes”. Su idea era llevarse a sus padres durante 2 ó 3 meses a Estados Unidos porque hacía más de un año que no los veía y allí aprovechar para vacunarlos.