Pérez dice que la gestión Artime no lo invitó a la cancha pero que no iría

El ex presidente de Belgrano adujo que nunca fue contactado como sí fueron llamados otros ex directivos al partido con Tigre. La dirigencia dice que le envió la invitación y que nunca contestó.

El ex presidente de Belgrano Armando Pérez sembró polémica en el ambiente al decir que no fue invitado a ver los partidos del equipo, como sentando diferencias ideológicas con la gestión actual de Luis Artime. Sin embargo, desde el oficialismo manifestaron que sí le enviaron invitación y nunca contestó.

"Belgrano es una institución para que se la tome seriamente. No están haciendo bien las cosas. Pero bueno, volveremos en algún momento. No me invitaron, y si mi invitan tampoco iría, no los entiendo. No es algo irreconciliable, es otra forma de funcionamiento", declaró en el programa "Impacto Deportivo" de Radio Impacto.

Luego de esos testimonios desde el seno interno de la conducción de Artime repartieron y viralizaron fotos donde consta la invitación al expresidente como también hubo para la comisión saliente, en el partido contra Tigre. Participaron Jorge Franceschi, Sergio Villella y Juan Colomé.

"Algunas cosas se van a pagar si no se hacen las cosas como corresponde. Yo no sé si me equivoqué tanto o la gente hizo un pagar un cambio, pensando que las cosas iban a estar mejor. Yo hice muchas cosas por Belgrano. Pero bueno el descenso pegó muy duro", agregó el ex titular también de la Comisión Normalizadora de AFA.

Luego siguió con explosivas declaraciones al decir: "No veo una organización como corresponde. Dijeron que íbamos a ascender, no lo veo. Me hace mal ver al club así, es una institución muy grande Belgrano, por eso no iría a la cancha".