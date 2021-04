Sumario de noticias de la edición impresa de La Nueva Mañana

Te invitamos a leer los títulos de la edición de esta semana, del 23 al 29 de abril, de La Nueva Mañana. Buscá tu ejemplar en todos los kioscos de Córdoba. Precio de tapa: $30.

Política

[ Nota de Tapa ]

ELABORACIÓN LOCAL DE LA VACUNA SPUTNIK VIDA

■ Argentina, a la vanguardia en la producción de vacunas contra el covid-19

Nuestro país se convirtió en uno de los pocos del mundo donde se producirán parte de las dos vacunas contra el coronavirus. La capacidad del sistema científico/técnico, el rol del Estado y las posibilidades de ser protagonistas en el camino de salida de la pandemia.

Por: César Pucheta - [email protected]

Economía

[ Nota de Tapa ]

■ El Gobierno apunta los cañones a moderar la inflación

Las autoridades sostienen que no hay condiciones reales para el nivel inflacionario que existe. Desde el Ministerio de Economía ya lanzaron una serie de medidas que buscan contener los precios y así disminuir el ritmo inflacionario.

Por: Facundo Piai - Especial La Nueva Mañana

Medio Ambiente

[ Nota de Tapa ]

■ Córdoba: más de 4 millones de hectáreas protegidas para sólo 32 guardaparques

La crisis de trabajo afecta más a las mujeres e identidades disidentes. Del total de las y los egresados de la carrera de guardaparque de la Universidad Provincial, creada en 2015, ninguno pudo insertarse laboralmente en algunas de las 30 áreas protegidas gestionadas por la Provincia.

Por: Miriam Campos - [email protected]

Economía Social

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CRÉDITO TICINENSE LTDA.

■ “Contribuimos con las distintas entidades que forman parte de la comunidad”

Ticino es una pequeña localidad del departamento San Martín con 2.300 habitantes, ubicada a 190 kilómetros de la ciudad de Córdoba, y que ha crecido a partir del trabajo conjunto entre el municipio y la asociación cooperativista, con proyección a la zona rural.

Por: Mónica Hernández - [email protected]

Información General

[ Nota de Tapa ]

■ Polémica por un proyecto que busca prohibir el uso de perros para caza

Una propuesta presentada por la legisladora de Consenso Federal en la Cámara de Diputados, Graciela Camaño, desató el debate. Mientras adiestradores niegan que exista crueldad en el trato que reciben dichos canes, proteccionistas apuntan a que hay otras prácticas que conllevan maltrato animal y que tendrían que tener prioridad para ser prohibidas.

Por: Gabriela Yalangozian - [email protected]

Mundo

[ Nota de Tapa ]

■ La mitad de las mujeres no tienen derecho a decidir sobre su cuerpo

Así lo revela el informe anual de las Naciones Unidas tras relevar a 57 países en desarrollo. “El hecho de que casi la mitad de las mujeres aún no puedan tomar decisiones acerca de si desean o no tener relaciones sexuales, usar anticoncepción o buscar servicios de salud debería indignarnos a todos”, remarcó Natalia Kanem, directora del Fondo de Población.

Fuente: news.un.org



■ “Contamos con el apoyo político y militar de EEUU”

En álgidos momentos de conflagración bélica en territorios ucranianos, La Nueva Mañana entrevistó al referente diplomático de Ucrania en Argentina, Valeriy Olefir.

Por: Flavio Colazo - Especial La Nueva Mañana

Turismo

[ Nota de Tapa ]

■ San Antonio de Arredondo, aguas cristalinas y una costanera que invita a caminar

La localidad del valle de Punilla es un destino ideal para agendar y visitar en otoño. Con las sierras de fondo y el río San Antonio bordeándolas, brinda un marco ideal para descansar y disfrutar de la paz serrana.

Por: Vanina Boco - Especial La Nueva Mañana

Cultura y Espectáculos

EDUCACIÓN, SOFTWARE Y CULTURA LIBRE

■ Se viene una nueva edición del FLISoL

Charlas, mesas debate, talleres, soporte técnico y hasta un torneo de juegos online en la Edición Centro 2021 del FLISoL, que tendrá lugar desde hoy al 25 de abril de manera virtual, libre y gratuita.

Por: Barbi Couto - Especial La Nueva Mañana

Deportes

■ Arranque irregular de los cordobeses en la Primera Nacional

Belgrano, Instituto y Estudiantes de Río Cuarto necesitan con urgencia una victoria para encausar su rumbo en el certamen.

Por: Marcos Villalobo - [email protected]

■ Talleres y una costumbre copera que sueña con madurar

La derrota del albiazul en su debut en la Sudamericana marca lo importante de la experiencia en torneo internacionales. Emelec le dio vuelta el partido a puro oficio.

Por: Federico Jelic - [email protected]

