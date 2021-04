Medina mantiene dos intrigas en Talleres para el debut en la Sudamericana 

El DT de Talleres Alexander Medina parece tener en mente el equipo titular para recibir este jueves a las 16 a Emelec de Ecuador, en el reinicio de la Copa Sudamericana. De todas maneras tiene dos dudas en cuanto al estado físico de algunos futbolistas, por lo que esperará a último momento en pos de tomar la decisión definitiva.

En defensa, el dilema es el lateral izquierdo. Ángelo Martino, quien padece una molestia física que no le permitió terminar el duelo ante Unión, aunque llegaría con lo justo. En el cuerpo médico entienden que Enzo Díaz no está al 100 por ciento desde lo físico a pesar de que reemplazó a Martino en ese cotejo, por lo que hoy por hoy el ex Atlético de Rafaela estaría un escalón arriba en consideración.

La otra intriga es en el medio, donde Juan Méndez compite con Francis Mac Allister. Méndez corre con ventaja aunque sintió algunas dolencias ante el "Tatengue", motivo por el cual figura en observación.

¿Y el esquema? Todo indica que será un 4-4-2, en el que Carlos Auzqui sería el referente por encima de Mateo Retegui.

La probable formación del albiazul en el Mario Kempes sería con Guido Herrera; Nahuel Tenaglia, Rafael Pérez, Piero Hincapié y Martino; Gilherme Parede, Méndez y Federico Navarro y Franco Fragapane; Diego Valoyes y Auzqui.