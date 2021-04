Otro argentino que se acerca a la NBA

Luca Vildoza está en el radar de los New York Knicks, aunque por el momento está muy cómodo en el Baskonia, donde es una de las figuras del equipo.

New York está en búsqueda de un nuevo base para completar su roster y el jugador de Baskonia es una de las posibilidades

Luca Vildoza está mostrando un gran nivel en el basquetbol español y su agente confirmó que es seguido de cerca por los New York Knicks en la NBA, aunque el argentino se encuentra cómodo en el Baskonia y no piensa en una salida apresurada.

"Nueva York le está siguiendo pero lo tomamos con naturalidad. Luca no se ha puesto en la cabeza jugar sí o sí en la NBA, a diferencia de Facundo (Campazzo), que me dijo que sí en marzo. Luca está cómodo en el Baskonia, tiene un buen contrato y dos años mas allí. Si no pasa nada, seguirá con ese contrato. Si viene una oferta interesante de la NBA, se analizará", aseguró Claudio Villanueva, agente del jugador, en una charla con UCU Radio.

Luca Vildoza, de 25 años, debutó en Quilmes en la Liga Nacional en 2012 y llegó al Baskonia en 2017, donde fue campeón de la Liga Endesa, tras vencer en la final al Barcelona. El encuentro terminó 69 a 67 y el argentino fue decisivo al meter la última canasta a falta de pocos segundos. Además, ganó el MVP de las finales.

Tras la llegada de Facundo Campazzo a los Denver Nuggets y a la espera del debut de Gabriel Deck en Oklahoma City Thunder, la NBA sigue mirando a los basquetbolistas argentinos.