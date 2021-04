Denuncian al director de un hospital por matar tiros al perro del vecino

Carolina Carrasquera, no sólo denunció al médico sino que lo escarchó en redes sociales.

El director del hospital de Villa del Rosario está siendo investigado por matar a tiros a un perro que vivía en una fábrica ubicada al lado de su casa el pasado domingo. Raúl Andrés Leguizamón está siendo investigado, a la vez que ya fue imputado por “coacción calificada y daño”.

La denunciantes, contó en Canal 12 que Leguizamón “entró como loco a la fábrica, amenazó al guardia con la escopeta y mató a un perro” a la vez que comenzó a recorrer el predio “para matar a los otros dos”. “El perro es un animal, él es un hombre y profesional que se cree el dueño del pueblo”, afirmó Carolina Carrasquera, quien no sólo denunció al médico sino que lo escrachó en redes sociales.

Allí, se puede ver al médico en un cuatriciclo con una escopeta llegando al lugar, amenazando al guardia de seguridad y recorriendo la zona buscando a los animales para matarlos.

Los hechos fueron reconocidos por Leguizamón, que justificó su accionar al señalar que los perros atacaron y mataron a los animales que él tenía en su campo. “Estaba totalmente harto. Me pasó tres veces y si no hacía nada, me iba a pasar cuatro o cinco porque en ninguna de todas las otras oportunidades tuve ningún tipo de respuestas”, dijo el médico que por estas horas está siendo investigado por la Justicia.