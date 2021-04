Vizzotti sobre las vacunas: "Tenemos contratos por casi 65 millones de dosis"

Tras la recepción de más de 860 mil dosis de AstraZeneca, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, le respondió a la oposición por sus reclamos ante la falta de vacunas en el país. "Tenemos contratos firmados por casi 65 millones de dosis y ningún proveedor cumplió en tiempo y forma", argumentó la funcionaria nacional, y adelantó que durante la tarde "estarán empezando a distribuirse a las jurisdicciones" las inmunizaciones que llegaron al país mediante el mecanismo COVAX.

"Nos cuesta mucho visibilizar el esfuerzo que se realiza para traer las vacunas al país. La gente trabaja mucho para acelerar el proceso de vacunación en el país y hoy a la tarde estarán empezando a distribuirse a las jurisdicciones para que llegue a la población objetivo", dijo la ministra en declaraciones al canal de noticias A24.

En ese sentido, Vizzotti afirmó que las medidas dispuestas por Fernández tienen por objetivo "bajar la transmisión del virus en este momento difícil, donde vemos un aumento exponencial de los casos, sobre todo en el AMBA", por lo cual pidió "disminuir la circulación y realizar solo lo indispensable".

"Tenemos firmados contratos por casi 65 millones de dosis y ningún proveedor ha cumplido en tiempo y forma, pero no solo para Argentina sino para el mundo", dijo la ministra y advirtió que el Gobierno está "pendientes de recibir un número importante de vacunas de todos los proveedores".

Asimismo, ante la consulta sobre la situación del desarrollo de AstraZeneca que se realiza en la Argentina, la ministra aseguró la farmacéutica "informó que está teniendo una demora". "Este miércoles nos informan cual es el plazo en recibir estas dosis", adelantó la funcionaria nacional.

En tanto, ante la consulta por un posible envasado en el país de estas vacunas, Vizzotti afirmó que "fue lo primero que se evaluó", pero que "la transferencia de tecnología no depende de Argentina, sino de AstraZeneca y la universidad de Oxford, que son los que tienen la patente y la licencia de la vacuna".

"Hay un número importante de países que no recibieron vacunas y no tienen proyección de recibirlas en 2021. Argentina es uno de los 20 países que más vacunas está recibiendo y parece que no recibimos. No es solo nuestro país, porque ni siquiera los países más ricos han recibido las dosis que tenían comprometidas", indicó la ministra.

