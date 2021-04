Uno x Uno: Guillherme Parede brilló en la siesta triunfal de Talleres

El brasileño Guillherme Parede tuvo una siesta magistral en el Mario Kempes en la victoria 3 a 0 de Talleres sobre Unión, con dos asistencias y cerrando el juego con un golazo, que festejó llorando y con dedicatorias a su familia. Se destacaron también Ángelo Martino y Méndez. Navarro, un abonado

Marcos Díaz (6) Atento para cerrar, bien en juego aéreo, cada vez más prudente con la pelota en los pies

Nahuel Tenaglia (7) Tuvo trabajo con García pero se acomodó para después liquidar el partido con un cabezazo, muy firme.

Rafael Pérez (6) La solvencia de siempre, atento en los cruces.

Piero Hincapié (6) Con el oficio de cada partidos, como si fuera un experimentado.

Ángelo Martino (7) Corridas permanentes, escaladas para generar y tuvo dos remates que pudieron ser goles. Salió por cansancio.

Juan Méndez (7) Interesante participación para darle destino seguro a la pelota. Gran primer tiempo. Se fue lesionado.

Federico Navarro (6) Garantía siempre, no te deja a pie. A puro pulmón se hizo espacio en mitad de cancha.

Guillherme Parede (8) Partidazo. Dos asistencias, desbordes y certezas para después ponerle el moño a su actuación con un remate colgado inatajable.

Franco Fragapane (6) De mayor a menor, siempre atento para colaborar, abrió la cuenta y aportó su velocidad de siempre.

Diego Valoyes (5) No tuvo su mejor tarde, no encontró espacios y no fue determinante a pesar de que su sola presencia incomoda al rival.

Carlos Auzqui (5) Falló un gol increíble con una pifia insólita. Aportó desde el entusiasmo

Francis Mac Allister (5) Ingresó por Méndez y mostró ganas de ser parte. Siempre predispuesto, necesita serenidad.

Michael Santos (5) Controlado, no pudo cambiar de aire y tuvo dos acciones que le faltó entender la jugada para quedar de cara al gol.

Enzo Díaz (6) Sin estar al 100 por ciento desde lo físico, acomodó el lateral. Estuvo inactivo casi tres semanas y rindió, como para ser titular en la Copa.

El DT Alexander Medina: El DT supo entender los cambios cuando Unión tomaba territorio y la pelota, en vez de lamentarse las jugadas falladas, apostó a desgastar al rival con jugadores más proclives a correr que a tener la pelota. Ya con la tranquilidad del gol de Tenaglia, su equipo mostró brillo, para no dejar ninguna dudas de un triunfo inapelable. Entendió bien la necesidad de cubrir el lateral con Enzo Díaz.