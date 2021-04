Córdoba realizará por primera vez una cumbre mundial de Economía circular

El intendente Martín Llaryora cerró el primer Congreso de Economía Circular llevado a cabo este jueves, con la organización de la Municipalidad de Córdoba y la coordinación del Ente BioCórdoba, que contó con las ponencias de expositores internacionales.

Durante toda la mañana se reunieron bajo un estricto protocolo sanitario, funcionarios, representantes de diversas entidades, universidades, fundaciones y empresas para dialogar acerca de los esfuerzos y los desafíos que demanda el camino de la Economía Circular.

"En virtud al cambio climático y disrupciones tecnológicas, el mundo está cambiando el paradigma. Y el mundo no espera a una ciudad u otra, las tendencias se aplican. Adaptarse no es optativo. Ese, no es solo un cambio que nos proponemos a hacer dentro de nuestra ciudad, sino que también queremos liderarlo. Por eso estamos convocando a una Cumbre Mundial de Economía Circular para el mes de agosto”, anunció Llaryora.

El intendente sostuvo que Córdoba debe liderar los cambios de paradigma ambientales y productivos y propuso que la ciudad se anime a ser resilientes e innovadores, aplicando lo que él denomina las cuatro C de la Economía: La Economía de Conocimiento, la Economía Creativa, la Economía Circular y la Economía del Comunitaria.

“Entender ese marco de disrupción es comprender la resiliencia, para encaminarnos hacia ese paradigma que Córdoba quiere liderar y avanzar para que nuestros vecinos estén mejor, con los paradigmas ambientales modernos, innovadores, que prioricen el cuidado del medioambiente, en post del bienestar de las nuevas generaciones”, expresó el Jefe Comunal.

Por el contrario, agregó el intendente, “el modelo productivo utilizado a lo largo del Siglo XX y en parte del actual nos lleva a la situación que todos conocemos: calentamiento global, destrucción del ambiente y al agotamiento de recursos. Por eso, este encuentro al que hoy asistimos es disruptivo, porque tenemos cimentada la idea de que ese paradigma productivo del siglo pasado se tiene que acabar y no podemos esperar que otras ciudades sean las que solucionen nuestros problemas, sino que tenemos que colaborar con el mundo desde donde estamos”.

El propósito del congreso fue potenciar y acelerar este modelo de producción en la ciudad de Córdoba mediante la construcción de redes de trabajo locales para diseñar e implementar estrategias circulares. Es necesario también incluir la Economía Circular en las escuelas para escalar las soluciones circulares.

En sus palabras de apertura, el titular del Ente BioCórdoba, Enzo Cravero, sostuvo: “Estamos comprometidos con este modelo económico, creemos en él y en el compromiso del sector público, privado, universidades y ONG para contribuir a la trasformación de fondo de los medios de producción y las cadenas de suministro. Soñamos con este modelo productivo y sabemos que no alcanza con cambiar la forma de producir, sino también con que todos y todas cambiemos nuestros hábitos y cultura de consumo. Sabemos que los cordobeses y cordobesas nos acompañarán en este proceso”.

A su turno, el secretario de Gestión Ambiental y Sostenibilidad, Jorge Folloni, expresó: “Cuando Martín Llaryora asumió la intendencia de la ciudad de Córdoba decidió crear la Secretaria de Gestión Ambiental y Sostenibilidad, lo cual fue un paso muy importante en la visión ambiental para la ciudad. La idea de Gestión es la de actuar para fortalecer e impulsar soluciones para la convivencia de las especies y el cuidado del ecosistema. Pero también, el intendente le agregó la Sostenibilidad, un concepto económico, social y en armonía con el ambiente. Desde allí, esta gestión ya vislumbraba el paso de la economía lineal para reemplazarla por la economía circular”.

A su turno, el secretario de Ambiente, Juan Carlos Scotto, manifestó su satisfacción por la realización de este evento y felicitó al Municipio por “la agenda ambiental que impulsa, instalando el cuidado del medioambiente como una política de Estado”.

Participaron del Congreso el Secretario de Gestión Ambiental y Sostenibilidad, Jorge Folloni; el presidente del Ente BioCórdoba, Enzo Cravero; la presidenta de Córdoba Obras y Servicios (COyS), Victoria Flores; el secretario de Ambiente del Gobierno Provincial, Juan Carlos Scotto; y el titular de Comercor, Julio Bañuelos.

¿Qué es la Economía Circular?

La Economía Circular es un método alternativo al actual proceso de economía lineal, que pretende transformar los patrones de producción y consumo de la sociedad para lograr un sistema productivo sustentable. Este paradigma propone reutilizar los recursos que actualmente son considerados residuos, para alcanzar un uso más eficiente de aquellos e incorporarlos nuevamente al proceso productivo.