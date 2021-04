El Estado pedirá disculpas a una víctima de violencia de género

El próximo jueves 15 de abril, a las 11 horas, con la coordinación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la participación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD), se realizará un acto público en el que el Estado Argentino pedirá disculpas y asumirá su responsabilidad internacional en el caso de Olga del Rosario Díaz, que a pesar de haber realizado denuncias por violencia de género no contó con ninguna medida de protección por parte del Poder Judicial al momento de ser víctima de una tentativa de femicidio. El acuerdo se alcanzó en el marco del Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer de Naciones Unidas (Cedaw).

Participarán del acto público de desagravio, que se realizará de manera virtual, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, además de la propia Olga del Rosario Díaz y Stella Maris Martínez, defensora General de la Nación, organismo que representó a la víctima ante el Cedaw. También fueron invitadas a participar las máximas autoridades de cada uno de los organismos firmantes del acuerdo: el Consejo de la Magistratura de la Nación, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Subsecretaría de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la Cancillería.

El Estado argentino había sido denunciado ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (Cedaw) por incumplir sus obligaciones para prevenir hechos de violencia de género contra la Díaz, en particular por la tentativa de femicidio sufrida el 24 de marzo de 2017 a manos de su ex pareja. Si bien la víctima había realizado una denuncia poco tiempo antes, al momento del ataque no contaba con ninguna medida de protección.

El 23 de octubre de 2019 se firmó el Acuerdo de Solución Amistosa entre el Estado nacional y la Defensoría General de la Nación, que incluyó el reconocimiento estatal de que el tratamiento judicial dado al caso no tuvo en cuenta los tratados internacionales de Derechos Humanos y, en especial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer.

El Acuerdo, que fue aprobado el 17 de agosto de 2020, prevé además la adopción por parte del Estado de “medidas de no repetición”, destinadas a mejorar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia por motivos de género.

El acto será transmitido a través de YouTube: youtube.com/sdhargentina.